Nouveau mode Hearthstone Mercenaries et date de sortie annoncés

Blizzard a annoncé un nouveau mode de jeu gratuit pour son titre mobile populaire, Hearthstone. Intitulé Mercenaries, le mode supprimera les decks traditionnels et se concentrera plutôt sur la collection de plus de 50 personnages de l’univers Warcraft. Il combine également des fonctionnalités trouvées dans les RPG et les Roguelikes, et intègre des combats au tour par tour contre des primes générées de manière procédurale.

Les joueurs commenceront avec huit cartes mercenaires et sont encouragés à expérimenter avec leur liste. Chaque personnage possède trois capacités évolutives et gagne des points d’expérience au combat, avec un niveau maximum de 30. Les mercenaires comprendront également une zone centrale connue sous le nom de Village, où les joueurs peuvent s’engager dans de nombreuses activités différentes, notamment gérer leurs cartes, changer l’apparence de leurs personnages et l’amélioration des bâtiments.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La collecte de cartes peut se faire de deux manières, l’utilisation de la monnaie du jeu étant une méthode. Les joueurs peuvent remettre des primes et accomplir diverses tâches pour recevoir des pièces, qui peuvent être échangées contre des mercenaires. Alternativement, les personnages peuvent être obtenus en achetant des packs de cartes.

Le mode sort le 12 octobre et est la dernière d’une longue série de mises à jour pour le jeu mobile gratuit primé, ainsi qu’une refonte du mode existant populaire, Battlegrounds. Blizzard promet qu’il y aura plus de mercenaires disponibles à collecter dans les futures mises à jour, tandis que la gamme de personnages de lancement comprend un crossover, sous la forme de Diablo. Cependant, ce n’est pas le seul lien, les fans de World of Warcraft pouvant échanger une monture Sarge, ainsi que divers goodies lors de l’abonnement pendant six mois.

Avec les modifications apportées à la formule Hearthstone existante, Mercenaries semble être un ajout passionnant au jeu, représentant une nouvelle expérience pour les fans de longue date et un point d’entrée accessible pour les nouveaux arrivants. La date de sortie approchant bientôt, les fans n’ont pas longtemps à attendre pour pouvoir collectionner.