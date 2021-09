Nouveau monde comment jouer avec des amis et jouer entre serveurs

Si vous vous demandez comment jouer avec des amis dans New World, vous n’êtes pas seul.

Un MMO est aussi amusant que les personnes avec lesquelles vous y jouez, mais New World ne tient pas à rendre le processus clair. Contrairement aux autres MMO, vous êtes également un peu limité sur les personnes avec lesquelles vous pouvez jouer.

Nouveau monde comment jouer avec des amis

Vous pouvez rejoindre des amis dès que vous avez terminé le didacticiel initial, bien que certaines de vos interactions avec eux ne se déverrouillent que plus tard. Ouvrez le menu en appuyant sur “Échap”, et vous verrez une petite icône dans le coin supérieur gauche. L’icône n’est pas étiquetée, mais c’est le menu social.

Cliquer dessus ouvre une variété d’options, mais la barre de recherche est ce que vous voulez pour ajouter des amis. Vous devrez rechercher manuellement un ami en utilisant son nom New World – pas son nom Steam – puis cliquer sur son nom pour envoyer une demande d’ami.

En dessous se trouve le menu du groupe, où vous pouvez gérer les affaires de l’entreprise et inviter des personnes dans votre entreprise.

Une fois que vous avez atteint le niveau 10, vous pouvez également déclencher une confrontation PvP avec des amis. Assurez-vous de vous préparer avec une bonne armure et une construction décente.

New World comment jouer avec des amis – Co-op New World

New World est un peu délicat pour vous permettre de faire équipe avec des amis pour des quêtes, du moins au début. Après avoir terminé le didacticiel sur la plage hantée, vous apparaîtrez à un endroit aléatoire sur la plage normale. Parlez avec le donneur de quête pour commencer à terminer votre didacticiel initial, mais ne lui parlez pas encore une fois

Attendez d’abord de rencontrer votre ami, puis partez à la recherche du mystérieux vieil homme. Sinon, vous devrez attendre la fin de cette chaîne de quêtes avant de pouvoir commencer à entreprendre des missions avec des amis.

Si vous n’êtes pas certain de l’endroit où se trouvent vos amis, assurez-vous d’abord de former un groupe. Cliquez sur l’icône sous l’icône du menu social, puis ajoutez vos amis à un groupe. Vous verrez leurs noms apparaître en bleu sur l’écran et un marqueur de point de cheminement indiquant où ils se trouvent.

New World comment jouer avec des amis – New World cross server play

Le hic, c’est que vous ne pouvez le faire qu’avec des amis jouant dans le même monde. Le jeu cross-serveur New World n’est pas une chose depuis le lancement du MMO, et le jeu cross-world non plus. Si vous êtes encore au début de votre aventure ou si vous ne voulez pas jouer seul, cela vaut la peine de coordonner le serveur et le monde que vous souhaitez rejoindre avant de commencer. Vous pouvez également créer un personnage supplémentaire sur un nouveau monde.

Amazon permet également aux joueurs de changer de monde gratuitement dans les deux semaines suivant le lancement pour aider à résoudre les problèmes de serveur.

Si vous avez toujours vos jambes dans le Nouveau Monde, consultez nos guides pour trouver certains des objets et animaux les plus rares d’Aeternum, notamment le mouton Churro, le salpêtre et la perle d’eau douce imparfaite.