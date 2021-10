Nouveau monde : Guide des armes à l’arc

Familiarisez-vous avec l’arc de New Worlds et vous ferez pleuvoir des flèches en un rien de temps.

Que ce soit Robin Hood ou Legolas, suivre les traces de l’histoire et des fantasmes des plus célèbres lanceurs d’arc a été un rêve pour beaucoup. Avec New World, vous aurez une autre opportunité de vivre ce rêve. Dans ce guide, nous allons donner un aperçu de l’arc et examiner deux versions qui devraient vous mettre dans la bonne direction.

Forces et faiblesses

Forces:

Les attaques à longue distance peuvent vous aider à vous engager ou à vous éloigner des ennemis Grande mobilité des sorts et des talents dans les arbres de talents Grandes attaques AOE avec des armes furtives sont idéales dans les grands combats PvP ou les rencontres de donjon

Faiblesses:

Nécessite des munitions Aucune attaque au corps à corps Nécessite que vous visiez réellement Les flèches souffrent de chute lorsque la gravité a un impact sur la visée Manque de contrôle de la foule

Meilleurs attributs d’arc

L’arc est une arme de dextérité, votre meilleur pari est donc d’y mettre des points. Vous devrez également laisser tomber quelques points dans la constitution si vous avez l’intention de jouer en PvP, ou vous serez un canard assis si les gens vous attrapent en mêlée. Cherchez à récupérer votre armure de faction, car cela a tendance à se concentrer sur la constitution, il s’agit essentiellement d’équipement PvP. La dextérité se marie également bien avec les personnes qui cherchent à ramasser le dépouillement ou à fabriquer une armure avec du cuir, car la dextérité rendra le dépouillement plus rapide.

Archets PvE

Pour le PvE, vous devrez utiliser votre portée pour éliminer les ennemis. Que ce soit en groupe ou en solo. Pour les expéditions en particulier, en tant que gamme, vous devrez vous méfier de l’aggro. Contrairement à de nombreux MMO, les tanks de New World manquent d’autant d’outils de gain d’aggro, et les DPS manquent de capacités de réinitialisation d’aggro, ce qui signifie que prendre l’aggro de boss peut se terminer par la mort. Il y a deux capacités clés que vous voudrez dans une version PvE – Tir pénétrant et Tir empoisonné. Pour la troisième capacité, Rain of Arrows est légèrement en avance, cependant, Rapid Shot peut être échangé.

Une construction utilisant Rain of Arrows

Construction d’arc PvP

Les choses restent similaires en PvP comme en PvE, cependant, plutôt que d’ajouter une deuxième attaque AoE dans Rain of Arrows, nous devons nous protéger. Evade Shot va être la clé, surtout si les adversaires de mêlée se rapprochent de vous. Avec le recul supplémentaire et l’amélioration de la vitesse de déplacement après l’avoir utilisé, cela devrait vous donner la marge de manœuvre nécessaire pour infliger des dégâts.

Le tir pénétrant vous donne de bons dégâts sur une cible unique pour vous concentrer sur une cible clé, tandis que le tir empoisonné vous permet d’infliger des dégâts de zone. Vous voudrez également une commotion cérébrale dans l’arbre Hunter pour les dégâts supplémentaires sur les tirs à la tête et la chance de récupérer une flèche.

Un aperçu d’une version PvP avec certains des attributs mentionnés ci-dessus

Les meilleures gemmes d’arc

Les gemmes seront principalement un objectif en fin de partie, car pendant le nivellement, vous pouvez simplement placer ce que vous voulez. Cependant, si vous voulez avoir le meilleur, nous vous recommandons ceux énumérés ci-dessous :

Pour l’arc — Coupez l’onyx immaculé pour le PvP et Coupez le diamant immaculé pour le PvE

Pour l’armure – Couper l’onyx immaculé et la malachite immaculée coupée

Le Pristine Onyx vous infligera de gros dégâts d’ouverture, vous offrant ainsi une ouverture sur la cible. Alors que le diamant fonctionne mieux pour le PvE, en particulier les expéditions, car vous aurez probablement une santé maximale le plus souvent. Alors qu’une absorption des dégâts physiques de 2,5% est une évidence. La Malachite fonctionne comme une alternative, échangeant une certaine absorption physique contre de l’élémentaire.

Meilleure deuxième arme

Rapière – Vous devrez associer un arc à une arme de mêlée, et la Rapière est l’une des meilleures. Avec des attaques rapides, un étourdissement de contre-attaque et de bons dégâts sur cible unique. La rapière est un compagnon presque parfait pour l’arc.

Lance – La lance est une alternative plus efficace pour le contrôle des foules que la rapière, tout en offrant également d’importants dégâts de zone. La lance est une configuration très lourde, elle se marie donc bien avec l’arc.

Hachette – Le talent de hache, Berserk, vous procure des soins en mêlée, vous permettant de tenir le coup lors d’une rencontre au corps à corps. C’est peut-être la meilleure option pour ceux qui cherchent à niveler à l’aide d’un arc.