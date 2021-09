Nouveau Monde, quelle faction devriez-vous rejoindre ?

in

L’un des plus grands choix auxquels vous êtes confronté dans le nouveau MMO d’Amazon est la faction du Nouveau Monde à rejoindre.

Rejoindre une faction est vital si vous voulez tirer le meilleur parti du système PvP de New World. Alors que vos activités quotidiennes ne changeront pas beaucoup, votre rôle sur le continent et votre influence – et combien d’ennemis – vous aurez le feront.

Des factions du Nouveau Monde existent pour gouverner le continent. L’objectif final de chaque faction est de conquérir autant de territoire que possible, et bien que ces groupes aient des raisons de poursuivre ces rêves dans le jeu, ce sont les avantages pratiques qui comptent le plus.

Les factions offrent des buffs sur leurs territoires, ce qui signifie que vous aurez plus de facilité avec tous les ennemis rencontrés sur votre propre terrain. Les factions peuvent également fixer les taux d’imposition à leurs frontières et exercer une surveillance administrative générale sur ce qui s’y passe.

Ajouter plus de territoire à votre faction signifie s’engager dans un peu de subterfuge et de guerre. New World vous permet de combattre d’autres factions pour le contrôle des terres, mais seulement si vous les avez d’abord sapées. L’affaiblissement implique d’entreprendre des missions de faction, où vous effectuerez des tâches PvE de routine telles que combattre des ennemis ou des tâches PvP qui vous laissent ouvert aux défis des autres joueurs.

L’élément PvP s’étend au-delà de l’affaiblissement. Les joueurs de factions rivales peuvent vous attaquer en dehors de vos zones de sécurité, et votre faction peut s’engager dans une guerre 50 contre 50 avec des groupes rivaux.

Les factions ont également des sociétés qui fonctionnent comme des guildes dans d’autres MMO, mais celles-ci n’ont aucun effet sur votre action instantanée.

Enfin, chaque faction dispose d’un équipement unique que vous pouvez acheter avec la devise de faction gagnée en accomplissant des missions PvE. L’avantage de l’équipement de faction est principalement cosmétique. Aucun équipement de faction n’offre d’avantage tangible par rapport à ce qu’une autre faction a à vendre.

Nouveau Monde quelle faction rejoindre | Comment rejoindre des factions dans le Nouveau Monde



Vous devrez atteindre le niveau 10 avant que l’option de rejoindre des factions ne s’ouvre, et il y a un ensemble de quêtes de démarrage à accomplir une fois que vous avez choisi votre faction. Vous pouvez changer de faction après 120 jours si vous décidez de partir, mais New World ne vous laissera pas passer à la faction la plus puissante.

Les trois factions parmi lesquelles choisir sont :

Le Syndicat: Une organisation secrète qui veut créer l’illumination à travers des connaissances interdites.

L’accord: Une faction zélée déterminée à promouvoir la sainteté en supprimant les hérétiques.

Les Maraudeurs: Une faction militaire consacrée à créer la liberté par la conquête.

Nouveau Monde quelle faction rejoindre | La meilleure faction du Nouveau Monde



La réponse à quelle faction rejoindre est : cela n’a pas vraiment d’importance. Rejoindre la plus grande faction au départ est un bon point de départ, car cela vous donne une chance de voir comment les choses fonctionnent et si les buffs font une différence suffisamment significative pour votre style de jeu.

Si vous voulez plus de défi, envisagez de choisir la faction de taille moyenne ou plus petite, cependant. C’est un meilleur moyen de tirer le meilleur parti de votre faction, car vos missions de faction servent un objectif plus important dans la lutte pour renverser la situation.

Amazon a également taquiné un système d’outsider qui donne un coup de pouce aux factions les plus faibles. Il n’a pas fait ses débuts dans la version bêta, mais il est censé vous empêcher d’être considérablement désavantagé lorsque les factions adverses contrôlent trop de terres.

Si vous vous habituez encore à la façon dont les choses fonctionnent dans le Nouveau Monde, consultez nos aperçus pour savoir où trouver des objets rares tels que Fae Iron, Saltpeter et Petal Cap. Certains des boss que vous rencontrerez pour les quêtes ne sont pas non plus les plus faciles à retrouver, y compris le maître d’équipage Ambrose.