Nouveau monde: Today at Apple imagine la vie post-pandémique à travers la créativité

«Les sessions ont été comme de minuscules galeries d’art.» Han, un Creative Pro à la bibliothèque Apple Carnegie, l’a mieux résumé lors d’une discussion avec l’illustrateur Ohni Lisle le 14 avril. C’est bien ça. À travers ces minuscules galeries, plus de 20 artistes de premier plan et un public mondial de créatifs ont partagé des idées profondes pour un monde post-pandémique.

Lorsque COVID-19 a suspendu les sessions en magasin, Today at Apple n’a pas répondu par la défaite, mais par un programme en ligne qui soutenait les artistes et les communautés connectées du monde entier à un niveau plus profond que n’importe quel magasin ne pouvait le faire seul. Grâce à des événements virtuels en direct, des activités pratiques et des guides en ligne immersifs, les créatifs ont reçu une boîte à outils pour sortir de la vie de verrouillage, inspirée pour faire une différence.

Beaucoup d’entre nous ont passé l’année dernière à vivre une vie en deux dimensions, où les jours se fondent en semaines, les jalons perdent leur sens et les compétences durement combattues s’atrophient sous le poids du désespoir. New World a mis les participants au défi de se débarrasser de la poussière du passé et de réfléchir à ce qui va suivre.

Qui voulez-vous être? Pourquoi votre communauté devrait-elle changer? Qu’est-ce qui rendra cette fois différente? Comment pouvez-vous utiliser vos compétences pour avoir un impact positif?

Les sessions, animées par les Creative Pros d’Apple, It’s Nice That’s Matt Alagiah et Lucy Bourton, et soutenues par la commissaire Kimberly Drew, n’ont rien négligé. Chaque session posait des questions significatives qui invitaient à une profonde introspection. Les artistes invités ont partagé leurs histoires, leurs luttes et leurs flux de travail créatifs – travaillant souvent sur des émotions complexes en direct devant un public mondial. Plus important encore, les sessions ont été positives et inspirantes, avec des célébrations artistiques qui ont toujours laissé les participants sur une bonne note.

Alors que New World touche à sa fin, voici un aperçu de ce que les créatifs du monde entier ont créé. Six artistes participants concluront la série le 22 avril lors d’un événement de groupe gratuit.

Captures d’écran Webex des présentations principales des artistes invités.

Chaque session comprenait une présentation où un artiste ou une équipe invité a partagé son processus, son inspiration et son style. Des briefs créatifs ont été attribués aux téléspectateurs et présentés en direct avec le soutien d’Apple Creative Pros dans les Apple Store du monde entier.

Pour protéger la confidentialité des participants, le travail partagé avec Apple est supprimé après 72 heures. Les participants ont été invités à partager leurs projets sur les réseaux sociaux avec les hashtags #todayatapple et #creativenewworld.

Mois de l’histoire des Noirs et Journée internationale de la femme

Le Nouveau Monde a coïncidé avec le Mois de l’histoire des Noirs et la Journée internationale de la femme. Des sessions spéciales avec Tré Seals, Joshua Kissi et Shan Wallace ont mis en lumière le travail des créateurs noirs. Ces sessions ont été animées par Kimberly Drew, qui a abordé la visibilité des Noirs dans l’art et le besoin de créativité pour soutenir les efforts renouvelés de justice raciale. Les artistes participants ont été interviewés pour un long métrage sur It’s Nice That.

Pour la Journée internationale de la femme, c’est bien qui a exploré comment les artistes redéfinissent la beauté et l’inclusion. Camila Falquez, Sara Andreasson et Bethany Mollenkof ont partagé leur travail de photographie et d’illustration dans une série de sessions.

Studio virtuel: dessinez des corps pour célébrer la différence avec Sara Andreasson

Guides créatifs

Lors de chaque session, les Creative Pros des Apple Store de DC à Dubaï ont guidé les participants à travers un brief créatif. Pour Apple, les outils de choix sont les iPad, les iPhones et l’application Procreate, mais les téléspectateurs ont toujours été encouragés à utiliser les meilleurs outils disponibles: ceux que vous avez avec vous. Les œuvres d’art des participants comprenaient souvent des pièces dessinées au crayon et du papier ou des œuvres intégrant des ressources externes.

Nulle part les créatifs n’ont été encouragés à pousser leurs compétences plus loin que dans une série de cinq guides créatifs publiés sur It’s Nice That. Camila Falquez, WWWesh Studio, Ohni Lisle, Studio Nari et Kris Andrew Small ont collaboré avec Apple Creative Pros pour créer des packs de ressources immersives qui détaillent un projet créatif du début à la fin. De nombreux guides incluent des ressources téléchargeables et des conseils pour ajouter un niveau supplémentaire de polissage à votre travail. Vous pouvez passer une heure ou une journée avec l’un des guides – il n’y a pas de mauvaise façon de les utiliser.

Les artistes invités et les professionnels de la création Apple ont démontré des compétences pratiques en utilisant Procreate, Photoshop, Photos, etc.

Une carte mouvante pour notre nouveau monde

L’une des sessions les plus collaboratives du Nouveau Monde a eu lieu le 18 février avec l’agence de mouvement Studio Dumbar, basée à Rotterdam. Avec sa permission, l’équipe du Studio Dumbar a collecté des animations graphiques animées créées pendant la session pour créer une carte du monde interactive. Chaque tuile sur la carte représente à la fois un relief – sable, béton, forêt ou montagnes – et le travail d’un participant.

Vous pouvez afficher la carte complète sur le site Web de Studio Dumbar à partir d’un Mac et naviguer à l’aide de WASD ou de vos touches fléchées.

Une partie de la carte du monde de Studio Dumbar.

Petite galerie d’art

Explorez plus de travail partagé à partir de New World.

Virtual Studio: Concevez une affiche pour exprimer votre message avec Kris Andrew Small

Virtual Studio: Faites parler le type dans une affiche originale avec Studio Nari

Considérez cela comme le début de quelque chose de nouveau, pas la fin d’une série. Le travail ci-dessus représente les aspirations, les plans et la promesse d’un avenir meilleur. Une nouvelle vague d’artistes est prête à émerger d’une période de souffrance pour réinventer notre monde.

Pour plus d’inspiration, visitez #creativenewworld sur Instagram ou consultez le guide Instagram que j’ai compilé.

Si vous assistez à une excellente session Today at Apple, partagez votre expérience avec moi. Suivez-nous sur Twitter pour les actualités quotidiennes de l’Apple Store.

