Nouveau Monde – Tout ce que vous devez savoir

New World est un MMORPG d’Amazon Games se déroulant sur l’île mythique d’Aeternum. Pendant des milliers d’années, des explorateurs se sont aventurés sur l’île à la recherche de sa mystérieuse ressource connue sous le nom d’Azoth. Cette substance confère le pouvoir et la vie éternelle, mais souvent à un prix et a conduit à la corruption de l’île ainsi que des anciens maîtres de l’île à presque disparaître.

Dans cette vidéo, nous parlons des 7 choses que vous devez savoir sur New World avant de commencer à jouer. Nous décomposons le cadre et les traditions, le système de classe et la progression, le système de combat et de PvP, ainsi que l’artisanat et les différentes factions

Nouveau monde sortira sur PC le 28 septembre 2021.