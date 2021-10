Nouveau Monde Void Metal – Où trouver Void Metal et ce qu’il fait

in

Le métal du vide du Nouveau Monde est un matériau rare nécessaire à la fabrication d’armes puissantes.

Mettre la main sur Void Metal est facile en théorie, mais pas aussi simple qu’il n’y paraît. Vous devrez faire pas mal de travail de préparation et augmenter votre niveau de minage pour avoir les meilleures chances d’obtenir du métal du vide.

Nouveau Monde Void Metal – Emplacements Void Metal



Le métal du vide est similaire au fer fae et a peu de chances d’apparaître lorsque vous exploitez des veines de minerai de fer. Les veines de fer ne manquent pas dans le Nouveau Monde, mais Void Metal est exceptionnellement rare. Il s’agit également d’un métal de niveau trois, vous devrez donc améliorer un peu vos compétences en exploitation minière avant même d’avoir une chance de décrocher Void Metal.

Même quand même, vous voudrez vous équiper de porte-bonheur miniers et manger un repas dans la famille des pommes de terre pour augmenter vos chances de trouver du métal du vide. C’est incroyablement rare et vous avez besoin de toute l’aide possible.

Comme pour tout article, il y a un marché pour cela s’il est rare. Assurez-vous de vérifier le poste de traite de chaque colonie pour voir si quelqu’un a un bon ordre de vente pour Void Metal. Ils sont susceptibles d’être chers, mais si vous êtes riche en cash et pauvre en métal du vide, cela pourrait être un bon échange.

Ferme de métal du Nouveau Monde



Les veines de minerai de fer réapparaissent après environ 20 minutes. Si vous avez déjà établi un itinéraire agricole en fer, vous pouvez simplement maintenir la même routine une fois que vos niveaux sont suffisamment élevés.

Nouveau Monde Void Metal – Gouttes de métal du Void



Certains joueurs rapportent avoir trouvé du métal du néant sous forme de gouttes d’élémentaires de toundra à Reekwater, Edengrove et Shattered Mountain, ainsi que d’élémentaires de montagne dans Weaver’s Fen et Edonscale Reach. Le hic, c’est que vos compétences de collecte associées doivent être de niveau 100, ce n’est donc pas le moyen le plus pratique de cultiver du métal du vide.

Vous avez également de faibles chances de trouver du métal du vide dans des caisses et comme d’autres gouttes aléatoires autour d’Aeternum.

Nouveau Monde Void Metal – Utilisations de Void Metal



Le métal du vide est un élément essentiel de plusieurs recettes de fabrication d’armes, d’ingénierie et d’arcanes de haut niveau. Aucun d’entre eux n’est en dessous du niveau 75 dans leurs catégories de compétences respectives, alors assurez-vous de travailler sur la mise à niveau pendant que vous vous rassemblez.

Fabriquer certains des nombreux types d’armures du Nouveau Monde est une façon d’utiliser tout ce minerai de fer supplémentaire que vous êtes susceptible d’obtenir dans le processus. Pendant que vous êtes dans la nature d’Aeterunum, gardez un œil sur Petal Cap et Saltpeter, car vous en aurez également besoin de beaucoup.