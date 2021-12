Nouveau Monster Hunter Rise: le teaser de Sunbreak montre un nouveau monstre et un amiibo

Bonne nouvelle pour les fans de Monster Hunter ! Nous avons un nouveau teaser pour Monster Hunter Rise: Sunbreak présenté aux Game Awards hier soir, et avec lui un petit aperçu d’un nouveau monstre et trois nouveaux amiibo.

Ce nouveau monstre, nommé Lunagaron, est un loup de glace géant qui semble pousser ses épines dorsales au début de la bande-annonce (intégré ci-dessous). Bien que nous n’ayons pas un bon aperçu de tout ce que ce nouvel adversaire peut faire, les aperçus que nous avons montrent qu’il est rapide et particulièrement féroce.

À la fin de la bande-annonce, on nous montre également rapidement les trois nouveaux amiibo qui accompagnent le lancement de Monster Hunter Rise: Sunbreak. Ceux-ci incluent à la fois un Palico et un Palamute blindés appelés respectivement Felyne Malzeno X et Canyne Malzeno X.

Si vous vous demandez ce qu’est un Malzeno, ne vous inquiétez pas car le troisième amiibo est le monstre Malzeno, un dragon ancien rouge géant que les joueurs pourront affronter dans Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Chacun de ces amiibo, lorsqu’il est utilisé, débloquera une armure spéciale en couches dans le jeu lors de son lancement. Bien que nous ne sachions pas encore à quoi cela ressemblera, ceux qui cherchent à mettre la main sur de nouveaux équipements brillants au lancement voudront sûrement les récupérer.

Lancement de Monster Hunter Sunbreak Été 2022 pour Nintendo Switch et PC. Si vous souhaitez en savoir plus sur les révélations que nous avons vues aux Game Awards, vous pouvez également consulter la bande-annonce de révélation de Slitterhead et la nouvelle bande-annonce de gameplay de Suicide Squad !