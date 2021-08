Nouveau moteur pour Max Verstappen après enquête Honda

in

Max Verstappen a fait installer un nouveau moteur avant le Grand Prix de Hongrie à la suite d’une enquête post-qualification menée par Honda.

Le Néerlandais utilisait le même groupe motopropulseur que celui impliqué dans l’énorme accident de Silverstone lors du premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Red Bull et Honda étaient initialement satisfaits de ce qu’ils voyaient de ce groupe motopropulseur lorsqu’ils l’ont utilisé lors des séances d’essais de vendredi en Hongrie, mais, au fur et à mesure que le week-end se déroulait, un problème s’est matérialisé et, par conséquent, Honda a finalement décidé d’installer un nouveau.

“Au cours des contrôles post-qualifications, nous avons remarqué quelque chose sur le PU de Max qui pourrait s’être développé au cours du week-end”, lit-on dans un communiqué de Honda.

«Et ce sera probablement une séquelle du crash de Silverstone. Nous l’avons donc changé pour un nouveau PU de même spécification.

‘Selon le règlement, Max est autorisé à partir de sa troisième position sur la grille sans pénalité encourue’.

