Nouveau nom du CM du Gujarat : CR Patil, Nitin Patel, Mansukh Mandaviya, Parushottam Rupala, les meilleurs candidats

Vijay Rupani a déclaré aujourd’hui que le Premier ministre Narendra Modi sera le visage du BJP lors des élections législatives de l’année prochaine.

Le ministre en chef du Gujarat, Vijay Rupani, a démissionné aujourd’hui de son poste, choquant beaucoup. Avec Rupani quittant le poste le plus élevé de l’État, les noms de certains dirigeants politiques clés ont commencé à faire le tour de son successeur. Le BJP tiendra probablement une réunion du parti législatif demain où les députés élus choisiront officiellement un nouveau CM. Les noms qui font le tour incluent également les ministres du Cabinet de l’Union de l’État, mais il sera intéressant de voir qui la direction du BJP choisira avant les élections de l’Assemblée de l’année prochaine. Consultez la liste de quelques leaders clés :

Nitine Patel : Actuel vice-ministre en chef du Gujarat, le nom de Nitin Patel figure en tête de liste. Patel était même l’un des meilleurs prétendants en 2016 lorsque Rupani avait remplacé Anandiben Patel. Le leader de 65 ans et double législateur pourrait devenir le choix du haut commandement du parti compte tenu des élections législatives de l’année prochaine. Avec Patel, le parti au pouvoir visera à récupérer le soutien de la communauté Patidar. Patel est associé au BJP depuis plus de 30 ans. Il est actuellement député de la circonscription de Mahesana.

Mansoukh Mandaviya : L’actuel ministre de la Santé de l’Union serait également dans la course. Mandaviya a récemment été élevé au poste de ministre lorsque le Premier ministre Narendra Modi a remanié son cabinet. Le Premier ministre Modi a fait l’éloge de Mandaviya à plusieurs reprises. Né et élevé au Gujarat, Mandaviya a également été élu député au Gujarat entre 2002 et 2007.

Parushottam Rupala : Le ministre de la Pêche, de l’élevage et des produits laitiers, Parushottam Rupala, serait également en lice pour le poste de CM. Trois fois ancien député du Gujarat, Rupala a servi le BJP pendant plus de 30 ans. Il a actuellement 66 ans et a été élu au Rajya Sabha pour la troisième fois.

CR Patil : Patil est un candidat unique dans la liste car il n’est pas né au Gujarat, contrairement aux trois autres probables. Il est né à Edlabad du Maharashtra. Il rejoint le BJP en 1989 et gravit les échelons au Gujarat. Il a été élu au Lok Sabha pour la première fois en 2009. Trois fois député du Lok Sabha, Patil a été nommé chef du BJP du Gujarat en 2020 et serait en désaccord avec Rupani. Si le BJP choisit Patil, ce sera une nouvelle expérience pour le parti dans l’État lorsqu’un leader né en dehors de l’État deviendra CM.

Alors que le BJP est connu pour avoir choisi un cheval noir, de ces quatre dirigeants, seul Nitin Patel est un député tandis que les trois autres sont membres de Lok Sabha ou de Rajya Sabha. Si l’un des trois députés est choisi comme prochain CM du Gujarat, il aura six mois pour être élu à l’assemblée de l’État.

