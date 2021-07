Nouveau OnePlus Buds Pro : le OnePlus Nord 2 ne viendra pas seul | La technologie

in

Le OnePlus Nord 2 5G n’arriverait pas seul, le casque OnePlus Buds Pro accompagnerait ce terminal à son lancement et serait l’équipement audio le plus ambitieux de l’entreprise.

Le lancement du OnePlus Nord 2 5G est prévu pour le mois prochain, le 22 août est la date que la société a fixée pour la présentation officielle de son nouveau terminal milieu de gamme aux fonctionnalités intéressantes. C’est le remplacement générationnel du OnePlus Nord, une équipe équilibrée et équilibrée.

En effet, le OnePlus Nord a eu un très bon accueil de la part des utilisateurs. C’est pourquoi les attentes concernant le OnePlus Nord 2 5G sont élevées, en principe un terminal pratiquement identique en termes de design et de lignes esthétiques est attendu. A l’intérieur du processeur qui montera sera le MediaTek Dimensity 1200-AI.

La décision d’inclure un processeur MediaTek n’est peut-être pas trop convaincante pour de nombreux utilisateurs, mais la vérité est que ces dernières années, la société s’en sort très bien et que ses processeurs offrent des performances plus que satisfaisantes aux utilisateurs. Ça oui, Ce terminal n’arriverait pas seul et, est-ce que les dernières rumeurs ont révélé que de nouveaux écouteurs sont attendus.

Le OnePlus Buds Pro serait le nouveau casque qui arriverait avec le nouveau OnePlus Nord 2 5G. Ces écouteurs seraient dotés de fonctionnalités très intéressantes et l’une d’entre elles serait la suppression adaptative du bruit. Cette suppression adaptative du bruit serait similaire à celle d’autres produits tels que les écouteurs Huawei FreeBuds Pro ou Sony..

OnePlus Nord est le pari de la marque pour conquérir le milieu de gamme avec des armes très similaires à celles proposées dans le OnePlus 8.

Ce que cette annulation de bruit adaptative ferait, c’est s’adapter au bruit ambiant à tout moment pour éliminer les bruits externes sans avoir à changer les modes d’annulation manuellement. OU ALORSL’une des fonctionnalités attendues dans ces écouteurs est une charge rapide, OnePlus a confirmé qu’en 10 minutes et via USB C les écouteurs seraient chargés.

Au sujet du prix, OnePlus n’a rien dit, bien qu’en portant le slogan Pro, on s’attend à ce qu’ils aient un prix élevé.. Ils resteront compétitifs par rapport aux produits d’autres marques. Mais il est vrai qu’au départ, ils ne sont peut-être pas aussi attractifs que d’autres équipes qui existent depuis longtemps et qui ont été en proie aux offres.