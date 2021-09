Nouveau ou ancien régime fiscal pour le dépôt du RTI (AY 2021-2022) : que doivent choisir les salariés ?

Image représentative

Nouveau ou ancien régime fiscal : La date d’échéance du dépôt de la déclaration de revenus (RTI) pour l’exercice 2020-21 a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. Vous avez donc maintenant plus de temps pour déposer les déclarations de revenus et décider de votre choix entre le nouveau régime fiscal et le ancien régime. La Loi de l’impôt sur le revenu vous offre la possibilité de passer de l’ancien régime fiscal au nouveau régime fiscal et vice versa sur une base annuelle. Cependant, vous vous demandez peut-être encore quel régime vous conviendra le mieux.

Les experts suggèrent que le choix du bon régime fiscal ne dépend pas seulement du niveau de salaire, mais également d’autres facteurs tels que si vous avez investi dans des déductions éligibles spécifiées, si vous avez un prêt au logement, etc.

Selon le Dr Suresh Surana, fondateur de RSM India, le nouveau régime fiscal convient généralement à ceux qui ne souhaitent pas bénéficier de déductions basées sur les investissements et souhaitent disposer de liquidités à court terme à des fins diverses, telles que la perte d’emploi, le salaire déduction, fonds d’urgence, dépenses médicales, autres éventualités immédiates, etc.

LIRE AUSSI | Principales erreurs à éviter lors du dépôt de la déclaration de revenus (RTI) pour AY 2021-22 ce mois-ci

“En outre, cela dépend des niveaux de salaire, comme ceux dans la fourchette de salaire allant jusqu’à Rs. 15 lakhs peuvent être plus enclins à opter pour le nouveau régime fiscal que ceux qui se situent dans des tranches d’imposition plus élevées, car les taux d’imposition de base sont plus bas pour les revenus allant jusqu’à Rs. 15 lakhs », a déclaré le Dr Surana à FE Online.

La loi de finances 2020 a introduit un nouveau régime d’imposition des particuliers pour les particuliers qui prévoit des taux d’imposition préférentiels.

Cependant, l’option pour un tel régime fiscal concessionnel oblige le contribuable à ne pas bénéficier de certaines déductions spécifiées telles que :

10(13A) – Indemnité de loyer10(5) – Concession de voyage de congé10(14) – Indemnité spéciale détaillée dans la Règle 2BB (telle que l’allocation d’éducation des enfants, l’allocation de logement, etc. autre que l’allocation de transport, l’allocation de voyage, l’allocation journalière).10 (17) – Indemnités reçues par un député, un membre de la législature de l’État, etc. 10 (32) – Bénéfice de clubbing de Rs. 1500 par enfant mineur10AA – Déduction pour unité SEZSection 16 – Déduction standard de Rs. 50000, Indemnité de divertissement, taxe professionnelle24 (b) – Intérêts sur un prêt emprunté pour une propriété indépendante ou une propriété vacante u/s 23 (2) 32 (1) (iia) – Amortissement supplémentaire32AD – Allocation d’investissement pour l’investissement dans l’Andhra Pradesh/Telangana /Bihar/Bengale occidental33AB – Développement du thé / café / caoutchouc33ABA – Fonds de restauration du site35 (2AA) – Déduction pour paiement au laboratoire national ou à l’université ou IIT35AD – Déduction au titre d’une entreprise spécifiée35CCC – Dépenses pour un projet de vulgarisation agricole57(iia) – Pension familialeAny disposition du chapitre VI – A – article 80C, 80D etc. Cependant, article 80CCD(2) (cotisation patronale à charge du salarié dans un régime de retraite notifié), article 80JJAA des déductions sont disponibles même dans le Nouveau Régime fiscal.

« Idéalement, le choix de l’option avantageuse entre l’ancien régime fiscal et le nouveau régime fiscal dépend de la composition de la nature des revenus du contribuable ainsi que des investissements réalisés », a déclaré le Dr Surana.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.