Nouveau paiement du crédit d’impôt pour enfants à venir cette semaine

Plus tard cette semaine, des millions d’Américains recevront un autre chèque de relance – dont la plupart seront distribués sous la forme d’un dépôt direct bancaire électronique. Ce qui s’en vient est en fait un nouveau paiement de crédit d’impôt pour enfants, n° 4 d’une série de six chèques. Et sa sortie est prévue le vendredi 15 octobre.

Ce chèque, comme les trois précédents, donnera aux parents d’enfants admissibles quelques centaines de dollars supplémentaires. C’est un avantage rendu possible par la loi de relance « American Rescue Plan » de 1,9 billion de dollars du début de l’année. Et dans cet article, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle série de contrôles. Y compris qui est éligible pour en obtenir un.

Nouveau paiement du crédit d’impôt pour enfants cette semaine

Comme pour les précédentes séries de paiements, cette nouvelle vague à venir vendredi transférera des milliards de dollars des coffres du gouvernement fédéral à des millions d’Américains.

Encore une fois, voici les informations de base sur ces contrôles. Pour chaque enfant d’un ménage âgé de 6 à 17 ans, le chèque de vendredi comprendra 250 $. Le montant est de 300 $ pour chaque enfant de moins de six ans. Et après vendredi, il y aura deux autres paiements de crédit d’impôt pour enfants – un le 15 novembre. Le sixième et dernier chèque arrivera le 15 décembre.

Il y a aussi un avantage complémentaire à ces chèques qui arriveront en 2022. La loi de relance a augmenté le montant maximal du crédit d’impôt pour enfants que les familles peuvent obtenir, par enfant, jusqu’à 3 600 $. La loi a structuré cette prestation, cependant, de sorte que les familles puissent recevoir la moitié du paiement maintenant. Sous la forme d’un acompte en quelque sorte.

Détails supplémentaires

Le solde du montant du crédit d’impôt pour enfants que les familles doivent recevoir viendra en 2022 lorsqu’elles produiront leur déclaration de revenus fédérale. Après le 15 décembre, une famille peut simplement additionner les six paiements de crédit d’impôt pour enfants qu’elle a reçus. Quel que soit ce montant, c’est le montant qu’ils obtiendront également sous forme de crédit d’impôt l’année prochaine.

Quelques points supplémentaires importants :

Dans l’état actuel des choses, ces contrôles de relance mensuels devraient se terminer le 15 décembre. Le président Biden a déclaré officiellement qu’il soutenait le maintien de cet avantage. Mais faire passer une telle chose par le Congrès actuel serait sans aucun doute un défi de taille. D’autant plus que les démocrates, qui contrôlent actuellement les deux chambres du Congrès, ont du mal à adopter un budget ainsi qu’une législation pour augmenter le pouvoir d’emprunt de la nation (c’est-à-dire le plafond de la dette).

2022 est aussi une année d’élections de mi-mandat. Cela signifie qu’il sera sans doute particulièrement difficile pour quelque chose de politiquement risqué, comme de nouveaux chèques de relance, d’être adopté au Congrès.

Sachez également que l’IRS vous enverra une lettre d’ici la fin de l’année, avec des détails sur vos paiements de crédit d’impôt pour enfants auxquels vous voudrez vous raccrocher. Vous devrez utiliser les informations contenues dans cette lettre l’année prochaine lorsque vous produisez votre déclaration de revenus fédérale.