Nouveau plan crypto de Jack Dorsey: le fondateur de Twitter révèle ce qu’il construit en se concentrant sur le bitcoin

Crypto on-ramp désigne les échanges cryptographiques ou tout service qui vous permet d’offrir de la monnaie fiduciaire en échange de cryptos. (Image .)

Quelques semaines après avoir annoncé une nouvelle entreprise appelée TBD au sein de sa société de paiement Square pour se concentrer sur la création de services financiers décentralisés axés sur le bitcoin, le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a finalement révélé ses plans sur TBD. Citant un fil Twitter du chef de projet TBD à Square Mike Brock, qui a expliqué en détail TBD, Dorsey a annoncé qu’il s’agissait d’un échange de bitcoins décentralisé. Il a tweeté : “Nous avons déterminé la direction de @TDB54566975 : aidez-nous à construire une plate-forme ouverte pour créer un échange décentralisé pour #Bitcoin.” Les échanges décentralisés sont essentiellement des marchés peer-to-peer permettant aux acheteurs et aux vendeurs de crypto de se connecter directement sans qu’un échange centralisé agisse comme intermédiaire. Les utilisateurs ou les commerçants n’ont pas à confier les échanges pour leurs fonds.

Nous avons déterminé la direction de @TDB54566975 : aidez-nous à créer une plate-forme ouverte pour créer un échange décentralisé pour #Bitcoin https://t.co/jHYWHy1qmu – jack⚡️ (@jack) 27 août 2021

Le 16 juillet, Dorsey avait tweeté à propos de TBD que Square créait une nouvelle entreprise axée sur la création d’une plate-forme de développement ouverte dans le seul but de faciliter la création de services financiers non dépositaires, sans autorisation et décentralisés. Essentiellement, ce à quoi s’adresse TBD facilite le financement d’un portefeuille non dépositaire partout dans le monde via une plate-forme permettant de créer et de sortir des rampes dans le bitcoin. Brock a dit que l’on peut considérer cela comme un échange décentralisé pour le fiat. « Obtenir du bitcoin aujourd’hui implique généralement l’échange de fiat auprès d’un service centralisé et de garde comme @CashApp ou @Coinbase. Ces rampes d’accès et de sortie vers Bitcoin présentent un certain nombre de problèmes et ne sont pas réparties uniformément dans le monde.

A lire aussi : Fan de Big B ? Amitabh Bachchan propose ses propres NFT mettant en vedette la vie, la carrière et «Madhushala»

Obtenir du bitcoin aujourd’hui implique généralement l’échange de fiat auprès d’un service centralisé et de garde comme @CashApp ou @Coinbase. Ces rampes d’accès et de sortie vers Bitcoin présentent un certain nombre de problèmes et ne sont pas réparties uniformément dans le monde. – Mike Brock (@brockm) 27 août 2021

Crypto on-ramp désigne les échanges cryptographiques ou tout service qui vous permet d’offrir de la monnaie fiduciaire en échange de cryptos. La rampe de sortie est le contraire de la rampe d’accès où les utilisateurs peuvent échanger des cryptos contre de l’argent fiduciaire. Les portefeuilles non dépositaires sont une sorte de portefeuilles blockchain qui permettent aux utilisateurs de contrôler leurs fonds et ils gèrent la clé privée par rapport aux portefeuilles dépositaires où les utilisateurs doivent uniquement autoriser l’envoi ou la réception de paiements alors que le contrôle appartient à un tiers.

« Nous pensons que Bitcoin sera la monnaie native d’Internet. Bien qu’il existe de nombreux projets pour aider à rendre Internet plus décentralisé, nous nous concentrons uniquement sur un système monétaire mondial sain pour tous. Mais tout inclure nécessite quelques pièces qui, selon nous, manquent », a ajouté Brock.

En Inde, la plate-forme de trading de crypto-monnaie du pays, WazirX, avait également annoncé en juillet qu’elle lancerait bientôt son propre échange décentralisé pour les clients qui souhaitent conserver la garde de leurs crypto-monnaies, a déclaré le fondateur Nischal Shetty à Financial Express Online. « WazirX est actuellement un échange centralisé et beaucoup de nos clients ne souhaitent pas avoir un échange centralisé. Donc, pour eux, nous construisons un échange décentralisé », avait expliqué Shetty.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.