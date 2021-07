Nouveau plan d’assurance maladie : HDFC ERGO Optima Secure offre 4 fois la somme assurée sans frais supplémentaires

Image représentative

HDFC ERGO General Insurance a annoncé aujourd’hui le lancement d’Optima Secure, un nouveau produit d’assurance-maladie d’indemnisation qui cherche à redéfinir la valeur que les clients peuvent obtenir de leur régime d’assurance. Optima Secure intègre des avantages Secure, Plus, Protect et Restore qui se combinent de manière transparente pour offrir aux clients jusqu’à quatre fois leur somme assurée sans frais supplémentaires tout en garantissant une couverture pour les dépenses non médicales répertoriées, a déclaré HDFC ERGO dans un communiqué.

HDFC ERGO a déclaré que la politique Optima Secure offre quatre fonctionnalités distinctes :

Prestation sécurisée : elle double la couverture d’assurance instantanément et automatiquement à l’achat de la police. Prestation Plus : elle augmente automatiquement la couverture de base de 50 % après 1 an et à 100 % après 2 ans, même en cas de sinistre. hors couverture, la police rétablira votre couverture de base jusqu’à 100 pour cent.Avantage de protection : il garantit une déduction zéro sur les consommables et les dépenses non médicales répertoriées

La politique Optima Secure offre également aux clients des remises allant jusqu’à 50 %, s’ils choisissent de payer une petite somme de leur poche en cas de sinistre.

Commentant la nouvelle politique, Ritesh Kumar, directeur général et PDG de HDFC ERGO General Insurance Company a déclaré : « Optima Secure redéfinira la valeur que les clients peuvent obtenir de leur régime d’assurance maladie. Chez HDFC ERGO, nous continuerons à innover et à mettre sur le marché des produits révolutionnaires, soutenus par une technologie de pointe, dans toutes nos activités. Nos produits innovants, notre technologie de pointe et notre solidité financière signifient que nos clients peuvent nous faire confiance pour être là lorsqu’ils ont une réclamation.

Ravi Vishwanath, président – ​​Accident & Health Business, HDFC ERGO General Insurance Company, a déclaré : « Nous avons écouté nos clients et avons développé un produit qui protège contre la hausse des coûts des soins de santé, est simple à comprendre et offre une valeur considérable. Les avantages Sécuriser, Plus, Protéger et Restaurer fonctionnent ensemble pour offrir aux clients une couverture 4 fois supérieure.

« Le produit offre une large couverture de 5 Lacs à 2 Crore. Avec l’option d’achat de valeur, les clients peuvent obtenir plus de 50 % de remise. Ils peuvent accéder à des services sans numéraire dans près de 10 000 hôpitaux à travers le pays. Dans Optima Secure, il existe un niveau de couverture et un niveau de prime disponibles qui conviennent à chaque individu et à chaque famille.

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.