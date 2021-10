Nouveau plan d’assurance vie IndiaFirst : obtenez une protection pendant 12 ou 15 ans en ne payant que 5 ou 7 ans

L’assurance-vie est un contrat dont les termes et conditions restent fixes, y compris la date d’échéance de la prime et les dates de renouvellement de la police.

IndiaFirst Life Insurance Company Limited a introduit le plan IndiaFirst Life Saral Bachat Bima pour offrir une couverture d’épargne et de protection à toute la famille. Il s’agit d’un contrat individuel à prime limitée, non lié, sans participation, qui prévoit un engagement de rémunération plus court de cinq ou sept ans tout en protégeant l’assuré et toute sa famille pendant 12 ou 15 ans.

IndiaFirst Life Saral Bachat Bima Plan vise à assurer l’avenir de la famille de l’assuré en cas d’événement malheureux. Le plan offre également des ajouts garantis chaque année, une prestation de décès accidentelle supplémentaire la première année, une couverture funéraire sans examen médical et un traitement rapide sous un même toit.

Le régime prévoit la somme assurée à l’échéance plus les ajouts garantis accumulés à la date d’échéance. Les avantages fiscaux peuvent être prévalus conformément aux lois sur l’impôt sur le revenu en vigueur.

Commentant le lancement du plan, Rushabh Gandhi, directeur général adjoint, IndiaFirst Life Insurance Company Limited, a déclaré : « Conformément à notre idéologie Customer First, nous sommes ravis de lancer IndiaFirst Life Saral Bachat Bima Plan. Ce produit simplifié sur mesure offre le double avantage de protection et d’économie. Il est principalement conçu pour les clients des Caisses rurales régionales (RRB) et des succursales rurales qui préfèrent des produits simples et faciles à comprendre qui peuvent être utilisés via un processus sans tracas « Saral ».

IndiaFirst Life Insurance est promu par Bank of Baroda et Union Bank of India.

Sanjeev Dobhal, CGM – Rural & Agri Banking, FI, RRB & RSETI, Bank of Baroda, a déclaré : « Je suis ravi que notre partenaire IndiaFirst Life ait créé un produit hyper-personnalisé et facile à comprendre qui répond aux besoins spécifiques des nos clients ruraux / RRB. Ils peuvent acheter le produit via un processus OTC simplifié, qui prend en charge leur sûreté, leur sécurité et leurs besoins monétaires. Je suis convaincu que grâce au plan IndiaFirst Life Saral Bachat Bima, l’activité RRB connaîtra une croissance exponentielle.

