NOUVEAU podcast de NewsBusters : Stelter découvre soudain le gâchis éthique de Chris Cuomo

La fin de l’ère Chris Cuomo est l’histoire phare du podcast NewsBusters. Ce n’est qu’après que Chris Cuomo a été soudainement renvoyé au cours du week-end que Brian Stelter de CNN a découvert – hé, attendez une minute – Cuomo avait franchi une ligne éthique « à plusieurs reprises », qu’il y avait « tant de maux de tête ici, tant de fautes journalistiques ».

Ensuite, Stelter a présidé en tant que son invité David Zurawik a présenté Cuomo comme un merveilleux « talent » et « interprète » qui a fait un « travail formidable » et était « compétitif » dans les notes. Cue la piste de rire!

La seule chose plus ridicule était le chroniqueur du Washington Post, Dana Milbank, affirmant qu’il avait la preuve que les médias étaient plus durs sur Biden que sur Trump. Stelter a diverti cette pseudo-étude en faisant passer 200 000 histoires à travers un algorithme vaguement décrit et une « analyse des sentiments ». Comme si une machine pouvait faire une « analyse des sentiments ». Nous, au MRC, pensons évidemment que l’inclinaison des médias devrait être analysée en regardant réellement chaque article avec des yeux humains.

Profitez de ce podcast fougueux ci-dessous, ou partout où vous appréciez vos podcasts.

Lien source