NOUVEAU podcast NewsBusters : Chris Cuomo (brièvement ?) puni pour avoir menti

Chris Cuomo a menti à CNN sur la façon dont il aidait son frère Andrew à essayer de survivre à une vague d’allégations de harcèlement sexuel. Il a donc été suspendu « pour une durée indéterminée », mais Brian Stelter laisse déjà entendre que cela pourrait n’être qu’un mois. Des vacances de Noël.

Lorsque le gouverneur Cuomo a démissionné en août, l’animateur de CNN a déclaré : « Je ne suis pas un conseiller, je suis un frère. Je ne contrôlais rien. J’étais là pour écouter et offrir mon point de vue, et mon conseil à mon frère était simple et cohérent. Mais les documents montrent que Chris était un conseiller agressif, intimidant le personnel de Cuomo pour qu’il prenne ses suggestions sur ce que son frère devrait dire. Chris est parachuté comme s’il était le meilleur avocat de tout New York.

Un conseiller/frère aurait tout aussi bien pu dire au gouverneur : « Avez-vous pensé à ce que vos filles vont penser de cela ? voulez-vous que cela leur arrive là où ils travaillent ? » Il aurait pu dire à son frère de grandir et de mieux traiter les femmes. Ce n’est pas ce que Chris a fait. Il a poussé à combattre ces accusateurs, bec et ongles.

