Nouveau Pokémon BDSP Dupe Glitch Clones Six Pokémon à la fois

Capture d’écran : Nintendo / Jeux PanFro / Kotaku

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl a été un festival de pépins jusqu’à présent. Alors que certains bugs ont été ennuyeux ou tout simplement étranges, d’autres, comme les problèmes de duplication, ont effectivement cassé le jeu. Tout d’abord, les joueurs ont trouvé un moyen de cloner un Pokémon à la fois. Ensuite, ils ont trouvé un moyen de dupliquer des équipes entières. Maintenant, l’exploit s’est intensifié pour cloner des boîtes Pokémon entières.

Ce nouvel exploit tourne autour d’un problème de menu et, contrairement aux astuces de duplication précédentes, vous permet de cloner des dizaines de Pokémon rares d’un seul coup. Le résultat est que les légendaires Pokémon BDSP ont rapidement inondé le marché commercial. Vous voulez une armée entière de Dialga ? Pas de transpiration. Ils sont maintenant presque aussi omniprésents que Starly.

Voici comment fonctionne le nouvel exploit via YouTuber PanFro Games :

Assurez-vous d’avoir une boîte pleine de Pokémon que vous souhaitez cloner et une seconde qui est complètement vide.Allez vérifier le résumé sur l’un de vos Pokémon actuels et appuyez simultanément sur ZL + ZR + A jusqu’à ce que vous obteniez éventuellement un problème de superposition de menu double.Avec le Le problème de superposition de menu est toujours en place, retournez dans votre boîte Pokémon. Gardez le curseur sur l’un des Pokémon de cette boîte. Appuyez sur X, suivi de B, suivi de X, puis à nouveau de B. Vous devriez être dans le menu des équipes Pokémon. Appuyez à nouveau sur X, puis sur A dans le menu Pokémon. Vous devriez maintenant être à l’intérieur d’un menu à l’intérieur d’un menu. Appuyez sur R pour afficher la liste des boîtes, puis appuyez sur A pour l’ouvrir. Appuyez sur Y sur votre boîte complète et échangez sa position avec le vide.Reculez trois fois jusqu’à ce que vous reveniez à l’écran initial de votre boîte.Vérifiez le résumé sur l’un de vos Pokémon là-bas, puis revenez.

Cet exploit dupliquera également chaque élément que le Pokémon tenait. Cette nouvelle astuce comporte beaucoup plus d’étapes que les précédentes, mais est aussi beaucoup plus rapide, et ne nécessite pas d’avoir de Pokémon « sacrificiel ». Au lieu de cela, tout est simplement copié comme si vous faisiez un clic droit sur les JPEG d’un dossier à un autre.

On ne sait pas pourquoi ces problèmes de duplication sont si répandus dans Pokémon BDSP, mais cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait d’essayer de reprendre le gameplay à l’ancienne des jeux originaux et d’ajouter des fonctionnalités modernes comme la possibilité d’accéder à vos boîtes de stockage à tout moment. Cela pourrait aussi simplement être le résultat d’une sortie précipitée du jeu. Pour tous ceux qui n’ont pas suivi la saga sauvage de la sortie de BDSP, le jeu a fuité des semaines auparavant, après quoi l’éditeur Nintendo s’est précipité sur un patch de 3 Go pour ajouter des choses comme des animations manquantes et des fichiers musicaux.

Cela signifie également que si vous souhaitez participer à la prime d’exploit actuelle, vous voudrez probablement agir le plus tôt possible. La plupart des Pokémon et objets les plus rares de BDSP ne sont pas accessibles avant la fin du jeu, et je suis sûr que le développeur ILCA travaille déjà pour essayer de corriger ces bugs, ainsi qu’une litanie d’autres. En attendant, les fans peuvent cultiver artificiellement la région Gen IV Sinnoh à leur guise.