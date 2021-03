Nouveau Pokémon Snap: date de sortie, prix, rumeurs et tout ce que nous savons jusqu’à présent

Partez pour une toute nouvelle aventure en explorant le monde de Pokémon derrière un objectif d’appareil photo. Voyagez dans la région de Lental, profitez de la beauté de la nature et essayez de prendre quelques clichés des Pokémon sauvages qui y vivent tout en essayant de résoudre un mystère. Utilisez vos outils et votre timing pour obtenir la photo parfaite et compilez votre propre Photodex personnel.

Après avoir exploré chaque zone et gagné suffisamment de points, le professeur Oak présentera de nouvelles zones sur la carte afin que vous puissiez prendre plus de photos. De plus, il vous donnera un nouvel équipement qui vous aidera à découvrir des chemins secrets, à attirer des Pokémon cachés ou à découvrir de nouvelles poses et des scènes parfaites. Sur les 151 Pokémon d’origine, 63 étaient disponibles dans le jeu.

Les photos doivent être centrées, cadrées correctement et avoir suffisamment de Pokémon pour entrer dans l’album. Chaque photo reçoit une note et obtient des points en fonction de la taille, de la pose du Pokémon et du maintien du cadre. Les joueurs peuvent gagner plus de points pour un peu de style, comme attraper plus d’un des mêmes Pokémon sur la photo ou capturer une pose unique.

Le concept de Pokémon Snap est très simple; prenez des photos de Pokémon et remplissez le Photo Dex pour le professeur Oak. Bien sûr, il y a plus dans le jeu que cela. Vous ne pouvez pas simplement prendre une photo et la remettre. C’est une forme d’art. Vous êtes photographe, après tout, et le professeur veut que vous respectiez certaines normes.

Pokémon Snap est sorti le 21 mars 1999 pour la Nintendo 64. C’est un jeu de simulation de photographie solo où les joueurs sont envoyés dans différentes zones comme les jungles, les plages et les grottes pour explorer et prendre des photos de Pokémon pour le professeur Oak. Il aspire à étudier les Pokémon dans leur environnement naturel, et quoi de mieux que d’envoyer quelqu’un sur le terrain dans son buggy Zero-One pour les attraper en action plutôt que dans une Poké Ball?

Selon Nintendo, le nouveau Pokémon Snap permettra aux joueurs d’explorer et de prendre des photos des Pokémon vivant sur les îles Lental. Les Pokémon et la végétation de la région de Lental brillent mystérieusement, et c’est à vous de faire toute la lumière.

Contrairement au jeu précédent, Phil prend le rôle de votre rival et est déterminé à vous battre dès qu’il en a l’occasion. Rita, cependant, est l’assistante de recherche enthousiaste du professeur Mirror, et elle est prête à vous aider dans vos recherches.

La bande-annonce affiche des visuels fantastiques, un look de miroir du professeur et de nombreux Pokémon dans leur environnement naturel. Cela nous donne un aperçu du gameplay et très probablement des outils de retour de l’original qui vous aideront à obtenir le cliché parfait. Et vous ne serez pas seul dans votre aventure. Le professeur Mirror a deux assistants de recherche pour aider: Rita et Phil.

Les fans de Pokémon Snap se réjouissent! Le 14 janvier 2021, Nintendo of America nous a donné le tweeter nous attendions tous. Après des mois de silence, Nintendo nous a donné une bande-annonce et une date de sortie au 30 avril 2021. De plus, des précommandes sont disponibles.

Les joueurs pourront choisir un avatar et sauter dans le module de voyage NEO-ONE et explorer différents environnements, des plages aux déserts, en rassemblant des recherches et, bien sûr, en obtenant la meilleure photo. Certains objectifs supplémentaires incluent la découverte de nouveaux comportements naturels de Pokémon et la vérification de zones que nous n’avons jamais vues de près et personnelles. Le jeu se vante que vous pouvez attraper plus de 200 Pokémon différents au cours de votre voyage. Il encourage également les joueurs à enquêter sur les plantes et autres objets intéressants qu’ils peuvent découvrir. Et qui sait, vous rencontrerez peut-être un Pokémon légendaire ou mythique!

Cela s’avère être le cas dans New Pokémon Snap à partir des nouvelles captures d’écran, mais avec quelques ajouts uniques, tels que le placement et l’arrière-plan. De plus, vous pouvez utiliser tout un arsenal d’outils pour obtenir une photo parfaite, comme de la nourriture Pokémon, des instruments de musique et des orbes d’alumine conçus pour faire briller Pokémon.

Bien qu’une grande partie du gameplay semble être la même, le Photodex a définitivement fait peau neuve. Le Pokémon d’origine n’a pas fourni grand-chose en termes de photos. Le but du jeu était simplement de prendre de bonnes photos, et le professeur Oak les évaluait selon une certaine esthétique – le Pokémon était-il centré? Avez-vous un plan suffisamment rapproché? Y avait-il plusieurs Pokémon du même type sur la photo? Le Pokémon était-il expressif ou faisait-il quelque chose d’unique? À partir de là, vous avez compilé vos meilleures photos de chaque Pokémon dans un Photodex, en essayant d’obtenir une meilleure photo à chaque fois que vous sortez sur le terrain.

Dans New Pokémon Snap, le Photodex est beaucoup plus approfondi. Non seulement il semble que vous puissiez conserver plus d’un cliché, mais cela fournit également des informations sur le Pokémon sur les photos. Le but est de capturer une variété de poses et de continuer à améliorer votre technique. Le jeu original encourageait les joueurs à revenir pour de meilleurs coups à mesure que de nouveaux outils devenaient disponibles.

Les joueurs peuvent obtenir un rang de photo de un à quatre en fonction de la rareté du comportement du Pokémon, quatre étoiles étant les plus difficiles à capturer.

De plus, vous n’êtes pas seulement coincé avec la photo que vous avez prise. Le nouveau Pokémon Snap dispose d’un éditeur de photos, vous pouvez donc ajuster les paramètres, ajouter des filtres et même des autocollants si vous le souhaitez. Et à quoi sert une photo géniale si vous ne pouvez pas la partager avec des amis? Lors du Pokémon Direct du 26 février 2021, il a été annoncé que les joueurs pourront partager des photos en ligne pour que les joueurs du monde entier se classent – quelle meilleure incitation à revenir en arrière et à prendre la meilleure photo possible. Ces images sont enregistrées dans votre album personnel, qui est distinct de votre Photodex.

Ce que nous espérons dans le nouveau Pokémon Snap