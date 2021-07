Nouveau portail de dépôt électronique de l’impôt sur le revenu : une solution leader ou une solution boiteuse

Probablement, un essai à blanc aurait dû être effectué pour aplanir les divergences avant que le portail ne puisse être mis en service.

Le gouvernement indien a été loué pour les nombreuses nouvelles initiatives sur le front numérique qui ont été introduites englobant divers aspects de l’économie. La numérisation a pris d’assaut le monde et l’Inde a également été à l’avant-garde de l’introduction de nouvelles mesures numériques dans l’économie. Le budget de cette année était également un budget numérique. Le gouvernement a également introduit des mesures pour que toutes les évaluations jusqu’au niveau du tribunal d’appel de l’impôt sur le revenu (ITAT) soient anonymes.

Cet objectif est atteint dans le but de faciliter la conformité et de réduire le pouvoir discrétionnaire. Ces mesures sont très humbles et sont en effet des tentatives sincères d’augmenter l’efficacité globale des opérations et d’augmenter la productivité. Cependant, ils apportent leur lot de défis, car la numérisation est un changement qui pourrait probablement se heurter à la plus grande résistance de toute une génération se voyant lutter pour suivre le rythme des modes de fonctionnement dans les nouveaux modes de vie.

Pour aller encore plus loin dans la numérisation et réduire le temps de traitement des déclarations de revenus, le Service des impôts sur le revenu a lancé le 7 juin dernier un nouveau portail de dépôt électronique. Cette initiative indique la détermination du gouvernement à adopter la numérisation et à en récolter les bénéfices à long terme, en particulier pendant les périodes de pandémie difficiles. Il serait surprenant que de telles mesures rapides ne soient pas confrontées à leur propre ensemble de défis et d’obstacles. La date du 7 juin semble être synonyme d’évolutions révolutionnaires dans le domaine de la fiscalité à travers le monde puisque c’est à cette date il y a 4 ans que l’Inde a signé l’Instrument Multilatéral (IM) à Paris tout en s’engageant dans l’Erosion de la Base d’imposition et le Transfert de bénéfices ( BEPS) initiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Par coïncidence, le ministre de l’Union chargé du droit et de la justice, des communications et de l’électronique et de l’informatique a officiellement lancé il y a quelques jours le portail de dépôt électronique de l’ITAT, « itat e-dwar ». L’espoir a été exprimé qu’avec la combinaison d’une salle d’audience numérique, d’audiences virtuelles et d’une « application mobile » fournissant des informations judiciaires, les tribunaux sans papier deviendront bientôt une réalité dans l’ITAT. Seul le temps nous dira si ce serait effectivement une réalité fructueuse.

Depuis son lancement le 7 juin, il y a eu de nombreux bugs/problèmes dans le fonctionnement du nouveau portail. Le ministère des Finances a invité diverses parties prenantes à formuler des suggestions sur ces problèmes/problèmes. Selon les sources, le ministère a reçu plus de 2000 problèmes et points de représentation de divers intervenants. Pour répondre à ces questions, une réunion s’est tenue le 22 juin entre le ministère des Finances, le vendeur et diverses parties prenantes.

Bien que les problèmes aient déjà été soulevés sur la table de discussion, certains problèmes imminents pourraient simplement indiquer la gravité de la situation et les mesures qui peuvent maintenant être nécessaires pour redresser la situation. Par exemple, pour commencer, l’accès à son propre compte dans le portail de l’impôt sur le revenu a été en soi un défi dont beaucoup ont été témoins pour que le projet ne démarre pas. Dans certains cas, les sociétés/entreprises nouvellement constituées, etc. n’ont pas pu effectuer la première inscription sur le portail.

Cela peut avoir un impact sur les autres aspects commerciaux qui dépendraient de la possession d’un numéro d’identification unique à des fins fiscales. Dans de nombreux cas, les personnes âgées, dont les informations sur les revenus leur permettent de produire les déclarations de revenus bien avant la date prévue, se sont également vu refuser l’autorisation de télécharger la déclaration de revenus sur le portail. Cela peut mettre à rude épreuve le portail lorsque tous les contribuables inondent le système pour y accéder et adhérer aux conformités. Même le nouvel utilitaire à savoir. l’utilitaire Json ne fonctionne pas correctement, ce qui empêche les contribuables de produire leurs déclarations de revenus.

Il existe de nombreux problèmes de ce type, grands et petits, où chaque problème doit être traité de la manière la plus impeccable et la plus détaillée. Les problèmes ont été traités avec sérieux et des tentatives sont faites pour les résoudre avec des échéanciers en place.

Un communiqué de presse a été publié récemment par le gouvernement, dans lequel il a été déclaré que les travaux avaient commencé pour résoudre les problèmes techniques constatés dans le fonctionnement du portail et que les ressources avaient été augmentées pour l’exécution du projet du côté du matériel et des applications, où certains problèmes ont été déjà été identifié et corrigé. En outre, il a également été déclaré que certains problèmes concernant les procédures électroniques, le formulaire 15CA/15CB, les déclarations d’impôt déduit à la source (TDS), le certificat de signature numérique (DSC), la visualisation des déclarations de revenus antérieures, etc. bientôt résolu.

On peut s’attendre à ce qu’il faille un certain temps pour que les nuances les plus fines soient traitées et testées avant de les mettre en œuvre pour garantir un portail sans tracas. Avec cela, on peut s’attendre à résoudre les goulots d’étranglement susmentionnés, d’autres problèmes techniques plus importants peuvent nécessiter plus de temps et de tests pour établir la véracité des applications et un fonctionnement sans erreur.

Aller de l’avant

Depuis plus d’un an, nous assistons à un mode de vie complètement nouveau qui n’a jamais été imaginé, en particulier les façons numériques de faire les choses non seulement dans le domaine des lois fiscales, mais couvrant tous les horizons et transcendant les frontières. Sur le front démographique indien, où nous avons encore du mal à sortir de la deuxième vague, la question se pose de savoir si le nouveau portail de déclaration électronique de l’impôt sur le revenu était vraiment la nécessité du moment étant donné que le système en cours a déjà intégré de nombreux changements dans les dernières années.

Sans préjudice de ce qui précède, idéalement, lorsqu’un nouveau système de grande ampleur (comme le portail de l’impôt sur le revenu) est lancé, certains contrôles inhérents doivent être mis en place pour assurer un fonctionnement sans faille. « L’efficacité opérationnelle » est le tremplin de tout nouveau système sur la base duquel le succès du système peut ensuite être vérifié. Pour cela, un « test exhaustif » produisant une sortie précise est un protocole qui doit être respecté avant la mise en service du système. Probablement, un essai à blanc aurait dû être effectué pour aplanir les divergences avant que le portail ne puisse être mis en service. Même maintenant, un essai à sec serait idéal pour tester l’efficacité du nouveau portail.

Deuxièmement, compte tenu du fait que le nouveau système aurait des problèmes de démarrage que tout nouveau système est susceptible d’avoir, il n’est peut-être pas du tout déplacé pour le gouvernement de faire fonctionner l’ancien et le nouveau système en parallèle pour s’assurer que la conformité est ne pas être compromis ainsi qu’une transition plus fluide vers des systèmes de conformité avancés.

Avec le recul, même lorsque le nouveau portail est opérationnel avec une efficacité de 100 pour cent, l’ancien portail devrait être utilisé pendant quelques mois pour les contribuables afin qu’une transition graduelle et transparente aiderait à atteindre les objectifs souhaités du gouvernement en matière de facilité de conformité et une réduction d’un mode de fonctionnement discrétionnaire.

