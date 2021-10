Portefeuilles

Nouveau portefeuille de navigateur inter-chaînes non confidentiel pour concurrencer MetaMask en se concentrant sur DeFi et NFT

AnTy13 octobre 2021

XDEFI a sorti son rival du populaire portefeuille crypto MetaMask qui a signalé plus de 10 millions d’utilisateurs actifs en août.

Le mois dernier, XDEFI Wallet a levé 6 millions de dollars sous la direction de Mechanism Capital et Defiance Capital, avec d’autres investisseurs, dont Alameda Research, Sino Global et Animoca Brands.

Maintenant, il a annoncé la sortie publique de son portefeuille inter-chaînes non dépositaire, conçu en mettant l’accent sur la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT).

Cette semaine, l’équipe a dévoilé XDEFI Wallet 7.0 et introduit le mode Ape pour les singes et les dégénérés de la crypto.

Le portefeuille utilise un algorithme de gaz propriétaire pour garantir que même pendant les périodes de congestion, les transactions entrent dans le bloc suivant en temps opportun, explique l’équipe.

Comme pour les NFT, le portefeuille propose une détection automatique et une grille d’affichage NFT par glisser-déposer.

Les utilisateurs peuvent également acheter des cryptos directement dans le portefeuille XDEFI, pour lequel il prétend ne pas facturer de frais.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.