Nouveau prix de la canne à sucre juste et rémunérateur 87 % au-dessus du coût, MSP du sucre inchangé

Le gouvernement a cherché à équilibrer les intérêts des producteurs et des consommateurs, a-t-il déclaré.

Le Comité du Cabinet chargé des affaires économiques (CCEA) a décidé mercredi de relever le prix juste et rémunérateur (PRF) de la canne de manière marginale de 5 Rs à 290 Rs le quintal pour la prochaine campagne de commercialisation débutant le 1er octobre.

Pourtant, jusqu’à 91% de la réalisation des ventes de sucre des usines ira aux agriculteurs pour l’approvisionnement en canne en 2021-2022, bien au-dessus du niveau de 70-75% dans les pays concurrents, a déclaré le ministre de l’Alimentation et de la Consommation Piyush Goyal après la réunion du Cabinet. . Cependant, il n’y a pas encore de plan pour augmenter le prix de vente minimum du sucre de 31 Rs/kg, a-t-il ajouté. Le gouvernement a cherché à équilibrer les intérêts des producteurs et des consommateurs, a-t-il déclaré.

Il est important de noter que sur les droits de canne de 90 959 crores de Rs au cours de la campagne de commercialisation en cours (2020-21), jusqu’à 86 238 crores de Rs ont déjà été payés aux agriculteurs. Cela laisse des arriérés de seulement 4 711 crores de roupies, ce qui est bien en deçà des niveaux observés plus tôt lorsque les agriculteurs ont dû recourir à des agitations pour régler leurs cotisations, a déclaré le ministre.

Le PRF pour 2021-2022 est supérieur de 87 % au coût de production de la canne, sur la base de la formule dite A2+FL, a déclaré Goyal, citant une estimation de la Commission des coûts et des prix agricoles. C’est bien au-dessus de la promesse du gouvernement de s’assurer que les agriculteurs obtiennent un profit de 50 % par rapport à leur coût de production.

Une augmentation des exportations de sucre, soutenue par l’aide gouvernementale, et une politique soutenant le détournement de la canne excédentaire vers l’éthanol ont amélioré les marges des usines, réduit une surabondance d’édulcorant sur le marché intérieur et leur ont permis d’apurer substantiellement leurs arriérés de canne.

En maintenant l’augmentation attendue de la production en 2021-2022, environ 308,8 millions de tonnes de canne seront probablement achetées par les sucreries, portant le total des versements aux agriculteurs à un record de Rs 1 lakh crore, selon une estimation officielle.

Le ministre a également déclaré que les usines avaient généré environ 15 000 crores de roupies en 2020-2021 grâce à la vente d’éthanol aux sociétés de commercialisation de pétrole. Le mélange d’éthanol avec de l’essence a atteint 8,5%, ce qui va passer à 20% d’ici 2025, a-t-il ajouté, indiquant qu’une telle décision contribuera encore à améliorer la liquidité des usines.

De même, les exportations de sucre ont augmenté ces dernières années suite au soutien du gouvernement. Sur un volume contractuel de 7 millions de tonnes, jusqu’à 5,5 millions de tonnes ont été expédiées jusqu’à présent au cours de la campagne de commercialisation 2020-21, contre 5,96 millions de tonnes sur l’ensemble de 2019-20, 3,8 millions de tonnes en 2018-19 et 0,62 millions de tonnes en 2017-18. En effet, les exportations dépasseront l’objectif de 6 millions de tonnes pour 2020-21.

Abinash Verma, directeur général de l’Indian Sugar Mills Association, a déclaré que la dernière décision ne serait probablement pas un fardeau pour les usines. « (Mais) Maintenant que le FRP est augmenté, l’industrie s’attendrait à ce que le gouvernement augmente également le prix de vente minimum (MSP) du sucre. Il sera nécessaire d’aider les sucreries à faire face au paiement plus élevé du prix de la canne aux agriculteurs au cours de la saison en cours et de la prochaine. Le MSP du sucre est resté statique pendant plus de 30 mois, même si le FRP de la canne a été augmenté de Rs 10/quintal en 2020-21 », a-t-il déclaré. Verma a préféré augmenter le MSP du sucre à environ Rs 35 le kg.

La canne FRP de Rs 290 est liée à une récupération de base de 10%. Une prime de 2,90 Rs par quintal devra être versée aux agriculteurs en 2020-2021 pour chaque augmentation de 0,1 point de pourcentage de la récupération au-delà de 10 %. De même, le prix sera réduit de 2,90 Rs par quintal pour chaque baisse de 0,1 point de pourcentage de la récupération de 10%. Cependant, les agriculteurs obtiendront au moins Rs 275,50 le quintal même si la reprise est inférieure à 9,5%, contre Rs 270,75 en 2020-21.

