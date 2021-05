Nouveau projet de Raquel Becker après EXATLON

Telemundo Raquel Becker fait à nouveau partie de l’équipe Contendientes.

La cinquième saison d’Exatlon United States en est déjà à ce stade où les participants les plus aimés et emblématiques commencent à quitter la compétition, et dans cette liste, Raquel Becker, de Team Contendientes, peut être l’une des plus importantes dont la sortie a déclenché toutes sortes. d’opinions et de commentaires sur les réseaux sociaux.

Le départ de Raquel Becker: émotionnel!

Le 21 mars dernier sera sans aucun doute inscrit comme l’un des dimanches d’élimination les plus ressentis de la cinquième saison d’Exatlon United States. Tout s’est déroulé dans l’un des circuits les plus respectés, le circuit de force, avec une équipe dans une situation très complexe, où Ana Parra, la plus forte, a été blessée, la toujours participante Denisse Novoa revenait en tant que chef d’équipe Après une longue blessure , Claudia Ramos avait le score le plus bas, et selon la décision de “La Pantera” Novoa, c’est Raquel Becker qui a mesuré les forces avec elle, dans un circuit qui a scellé son destin dans la compétition la plus féroce de la planète.

L’engagement de Raquel Becker à cette nouvelle opportunité de participer à Exatlon United States était tel qu’elle aurait rejeté l’opportunité de participer à la compétition nationale de Parkour pour revenir à la compétition pour remporter la gloire une seconde chance, après en avoir fait la première dans la première saison de celui-ci. , toujours dans l’équipe Contendientes, dont il a toujours dit qu’elle portait très profondément dans son cœur.

Son départ de la compétition a réuni les fans des deux côtés; célébrités et prétendants, unis d’une seule voix, s’assurant que l’élimination de Becker aurait été orchestrée par ses coéquipiers car elle était l’un des rares membres de l’équipe bleue à marquer constamment des points. Un adepte du groupe Facebook d’AhoraMismo a commenté à l’époque: «Je suis Rouge mais je pense qu’il était injuste qu’elle soit partie après avoir tout laissé dans ces arènes pendant que la Panthère se rétablissait« soi-disant ». Elle et Ana ont rejoint l’équipe pour faire de leur mieux. Et la Panthère très heureuse et reposée est toujours là “.

Enveloppé dans un nouveau projet

Mais Becker n’est pas resté les bras croisés après avoir quitté Exatlon USA. Récemment, la jeune fille, qui selon différents portails pour les fans serait impliquée dans une relation sentimentale avec Rafael Soriano, un partenaire des concurrents, a assuré qu’elle était très heureuse car elle commencerait un nouveau projet où elle aiderait les gens à réaliser le meilleure version d’eux-mêmes grâce à un défi qui comprendrait un prix en argent attrayant.

Bien qu’ils n’aient pas encore précisé quand ce défi commencerait, Raquel Becker a partagé dans ses histoires que le prix final à quiconque parviendrait à atteindre les objectifs proposés serait de cent mille pesos mexicains, bien sûr, toujours avec l’aide d’une équipe. des spécialistes du fitness, de la nutrition et du bien-être pour garantir que le chemin vers une santé optimale soit durable et sain.

