Nouveau projet Quake évoqué à nouveau alors que Quake sur Steam obtient une mise à jour de la branche bêta

On dirait que les propriétaires de l’original tremblement de terre jeu sur Steam peut être une grosse surprise car QuakeCon 2021 se rapproche de plus en plus.

Le tracker SteamDB, qui donne aux utilisateurs un aperçu des événements mystérieux sur le backend de la boutique Steam, a récupéré deux mises à jour du jeu Quake original sur Steam.

Selon l’historique enregistré par le tracker, une nouvelle branche bêta a été ajoutée au jeu, ainsi qu’un nouvel exécutable 64 bits. Qu’est-ce que cela pourrait signifier? Cela pourrait signifier que nous obtenons une sorte de mise à jour du lancer de rayons sur le jeu original (semblable à ce que nous avons vu avec Quake 2, précédemment) ou cela pourrait signifier que nous obtenons un teaser pour un tout nouveau projet Quake , trop.

Ce n’est pas le premier indice que nous avons sur un nouveau jeu Quake ces dernières semaines. Pendant quelques minutes après la publication du programme officiel de la QuakeCon 2021, le site Web de l’événement contenait quelques détails supplémentaires sur le spectacle d’ouverture célébrant les 25 ans de Quake, y compris un extrait d’un “jeu Quake revitalisé”.

“Quake est de retour, dans ce flux spécial, John Linneman de Digital Foundry parle à Jerk Gustafsson de MachineGames de l’héritage emblématique du titre et de ce que cela signifiait pour eux deux. Le duo discutera également du contenu supplémentaire que MachineGames a contribué à cette édition revitalisée, ” le synopsis du panneau une fois lu, avant qu’il ne soit modifié pour supprimer ce paragraphe.

Cela suggère que nous allons, en effet, avoir une sorte de nouveau projet Quake brillant – et il va de soi que Bethesda et id Software pourraient même taquiner autre chose sur la série plus tard.

La QuakeCon de cette année n’aura pas lieu à son endroit habituel à Dallas. Au lieu de cela, ce sera une affaire uniquement numérique appelée QuakeCon at Home, et elle est de retour aujourd’hui (19 août) avec le tout qui devrait se terminer le 21 août.