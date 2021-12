Nouveau rappel de légumes surgelés émis parce que les gens se cassent les dents

Nous avons vu pas mal de rappels d’aliments originaux et uniques ces derniers jours. Juste cette semaine, par exemple, nous avons mis en évidence un supplément qui a été rappelé en raison d’un problème de pression qui pourrait provoquer une explosion lors de l’ouverture. Et maintenant vient le mot via la FDA d’un autre rappel impliquant Broccoli Tots de la marque populaire Birds Eye. Ce rappel Birds Eye a été mis en place car il est possible que certains emballages contiennent de petites roches et des fragments de métal.

Comment identifier les articles soumis au rappel Birds Eye

Au total, quatre articles Broccoli Tots font partie du rappel d’aliments. Le code UPC pertinent sur tous les articles est 00-0-14500-00125-2. Il y a six dates de péremption à connaître : le 19 août, le 25 août, le 11 août, le 12 août, le 17 novembre et le 10 novembre. Notez que toutes ces dates de péremption sont pour 2022.

Une photo de l’emballage est visible ci-dessous :

Ce qui est remarquable à propos du rappel Birds Eye, c’est qu’il n’a pas été mis en place par prudence. Selon la FDA, Conagra Brands, qui est la société mère, a déjà reçu deux rapports de blessures impliquant le produit. Plus précisément, les blessures impliquent des dommages dentaires causés par des utilisateurs mordant des objets étrangers durs.

Les consommateurs qui ont le produit ci-dessus dans leur congélateur devraient s’en débarrasser dès que possible. Conagra exhorte également les consommateurs qui pourraient avoir été blessés à parler à un fournisseur de soins de santé.

Enfin, les consommateurs qui ont des préoccupations ou des questions concernant le rappel de Birds Eye peuvent contacter l’entreprise au 1-800-921-7404. La hotline est ouverte de 9 h 00 à 17 h 00, heure centrale, du lundi au vendredi.