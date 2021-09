Nouveau rebondissement dans la saga des attaquants alors que Dortmund s’attaque à Man Utd, cible de Man City

in

Le directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a riposté aux affirmations selon lesquelles la situation financière du club signifie qu’ils devront vendre l’attaquant de pointe Erling Haaland l’été prochain.

Haaland, 21 ans, est le joueur le plus recherché du football mondial en raison de ses exploits devant le but. L’international norvégien a marqué 28 buts en 22 matches avec le Red Bull Salzbourg en 2019-2020. Ces chiffres ont fait tourner de nombreuses têtes, mais il a évité les plus grands clubs de rejoindre le BVB pour environ 20 millions d’euros en janvier 2020.

Le Scandinave a effectué une transition en douceur vers la Bundesliga, marquant 13 buts en 15 matches de haut niveau. Il a ensuite trouvé le chemin des filets à 27 reprises en championnat et a inscrit 41 buts en autant de sorties toutes compétitions confondues la saison dernière.

Sans surprise, le jeune talentueux est sur le radar de la plupart des plus grands clubs européens. Trio de Premier League Manchester City, Manchester United et Liverpool ont été liés.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Le duo espagnol Real Madrid et Barcelone ainsi que les géants italiens de la Juventus seraient les autres intéressés. Les finances sont actuellement serrées dans le monde du football en raison de l’effet de la pandémie.

Certains clubs sont pires que d’autres, avec des informations selon lesquelles Dortmund a du mal et doit collecter des fonds. Watzke a récemment suggéré que la sortie de Harland ne nuirait pas au club car ils seraient en mesure de trouver un remplaçant approprié.

Mais il a semblé s’offusquer des informations selon lesquelles les finances dicteraient leur politique de transfert.

“Il n’a pas encore été décidé s’il partira vraiment cet été”, a-t-il déclaré à Sport 1, par The Mirror. « Nous allons juste jeter un œil. J’ai entendu quelqu’un dire : ‘Ils doivent vendre Haaland parce qu’ils sont cotés en bourse.’ Ce sont tous des taureaux***.

“La décision de vendre quelqu’un dans notre entreprise est prise par la direction et uniquement par la direction.”

Guerre d’enchères attendue pour Haaland

Haaland a une clause libératoire estimée à environ 77 millions de livres sterling. Il pourra choisir et choisir sa prochaine destination.

Cependant, Barcelone et la Juve pourraient avoir du mal à égaler ce chiffre en raison de leur situation financière précaire. Mais Watzke est convaincu qu’il trouvera le bon club avec l’agent Mino Raiola en charge des procédures.

« La balle est dans le camp d’Erling. Je m’entends bien avec Mino Raiola parce que nous pouvons bien nous évaluer », a-t-il ajouté.

«Je sais ce qui le fait vibrer. Il n’est pas juste de croire que Raiola est une question d’argent. Il a également en tête ce qui est le mieux pour Erling.

LIRE LA SUITE: Ronaldo accusé d’avoir “déformé” son coéquipier de Man Utd dont la chance est terminée