Nouveau record absolu (ATH) pour Bitcoin, jusqu’à la lune ?

Le prix du Bitcoin (BTC) a de nouveau atteint un niveau record au milieu du lancement hier du premier ETF Bitcoin par les États-Unis. Où vas-tu maintenant? C’est la question que nous nous posons tous en ce moment.

Il n’y a pas de plafond pour le prix du Bitcoin

Il y a 6 mois, Bitcoin nous a surpris en établissant ce qui était à l’époque son nouveau maximum historique (ou ATH, qui fait référence à All Time High) de 64 800 USD. Et aujourd’hui, 20 octobre 2021, Bitcoin nous montre encore une fois qu’il n’a pas de limites.

Selon CoinMarketCap, au moment de la rédaction, le prix du Bitcoin s’élève à près de 66 700 $, suite à une augmentation de 6,58 % au cours des dernières 24 heures. C’est-à-dire que cela se traduit par une augmentation de 5,87 % par rapport à votre ATH précédent.

Cependant, rappelons qu’il y a environ 3 mois, le prix du Bitcoin a atteint un plancher à 29 000 $.

Le prix du Bitcoin (BTC) atteint un nouvel ATH. Source CoinMarketCap.

Qu’est-ce qui fait grimper le prix du BTC ?

À l’heure actuelle, la théorie qui anime le marché de la cryptographie est que l’approbation par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis d’un ETF à terme Bitcoin pour la première fois a été le coup de pouce dont le prix du BTC avait besoin pour le nouvel ATH.

Il convient de rappeler qu’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin est un véhicule d’investissement qui suit le prix de la principale crypto. En outre, cela se négocie de la même manière qu’une action.

Cependant, cet ETF est particulièrement différent en ce qu’il ne suit pas le prix du principal crypto, mais suit plutôt où les investisseurs pensent que le prix ira.

Ainsi, hier s’est distingué comme le premier jour de négociation de l’ETF ProShares Bitcoin Strategy et a clôturé la journée avec une hausse de 2,59% à 41,94 USD. Alors qu’au cours d’aujourd’hui, l’ETF a connu une augmentation de 3,76% à 43,57 USD selon Yahoo Finance.

Selon CNBC, Will Hershey, PDG de Roundhill Investments, a assuré que les volumes de transactions au cours de la première journée ont été exceptionnels. «BITO a négocié plus de 700 millions de dollars nominaux. Cela place son premier jour bien avant les favoris des ETF de détail comme BUZZ et ARKX par rapport à leurs jours de lancement respectifs plus tôt cette année « , a-t-il expliqué à CNBC.

Tandis que, selon ., James Quinn, Managing Partner de Q9 Capital, a assuré que le lancement de ce nouveau produit d’investissement sera « significatif » pour Bitcoin.

Et maintenant quoi?

C’est généralement l’une des questions les plus fréquemment posées par la communauté crypto. Surtout quand Bitcoin fait ce genre de mouvements, à la fois vers le haut et vers le bas.

Selon Jesse Proudman, PDG de Makara, tout dépendra de savoir si le prix du leader de la crypto parvient à établir un support au-dessus de 65 000 $, comme il l’a expliqué à CNBC.

« Si nous atteignons ce support, les rallyes crypto classiques du quatrième trimestre pourraient pousser Bitcoin vers certaines des prévisions de prix les plus élevées … Cependant, si la pression de vente prend le dessus, notre prochaine étape pourrait mettre un certain temps à se matérialiser », a assuré.

En général, les analystes crypto visent un prix Bitcoin supérieur à 80 000 $ d’ici la fin de 2021.

En fait, au milieu de l’excitation du nouveau Bitcoin ETF, les analystes de Fundstrat Global Advisors ont prédit que le BTC pourrait atteindre 168 000 $ d’ici la fin de 2021 si la demande répond aux attentes.

Alors que PlanB, le célèbre analyste crypto, vise plus de 135 000 USD pour décembre de cette année, ce qui est son pire scénario. Et, comme on peut le voir dans le Tweet suivant, ce scénario a plutôt bien réussi dans ses prédictions.

Le bitcoin est inférieur à 34 000 $, déclenché par le FUD énergétique d’Elon Musk et la répression minière de la Chine. Il y a aussi une raison plus fondamentale pour laquelle nous voyons une faiblesse en juin, et peut-être en juillet. Mon pire scénario pour 2021 (prix / basé sur la chaîne): août> 47K, sept> 43K, octobre> 63K, novembre> 98K, décembre> 135K pic.twitter.com/hDONOVgxH1 – PlanB (@ 100trillionUSD) 20 juin 2021

Néanmoins, BTC est connu pour sa volatilité et tout peut arriver. Prêt pour la prochaine course de taureaux ou pas ? Laissez-nous vos commentaires.

