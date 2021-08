Nouveau record de l’AAPL alors qu’il dépasse enfin les 150 $

La clôture d’hier a vu un nouveau sommet historique de l’AAPL, alors que l’action a finalement franchi la barre des 150 $, ce qui devait se produire le mois dernier.

AAPL a clôturé à 151,12 $, la septième fois cette année, le cours de l’action a établi un nouveau record.

AAPLinvestors (via PED30) a partagé la réalisation.

Nous avons précédemment noté certains des hauts et des bas récents d’Apple.

Du côté positif, les fournisseurs d’Apple ont annoncé de solides bénéfices ; des allégements fiscaux ont été convenus pour la fabrication d’iPad en Inde ; et un trio de rapports d’information sur le marché indiquent une très forte demande de Mac. En revanche, les pressions antitrust, fiscales et en matière de droit à réparation se poursuivent.

Depuis lors, la société a annoncé un bénéfice record de 81,4 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 36 % par rapport au même trimestre de l’année dernière.

Apple n’a pas fourni d’indications pour le troisième trimestre 2021 en raison des incertitudes causées par la pandémie de COVID-19, mais les analystes avaient toujours leurs attentes. Comme nous l’avons détaillé plus tôt cette semaine, même les plus pessimistes d’entre eux s’attendaient à une croissance substantielle des revenus. L’estimation basse était de 65,68 milliards de dollars, tandis que l’estimation haute était de 77,15 milliards de dollars.

Cela se compare au chiffre d’affaires de 59,7 milliards de dollars et au bénéfice de 11,25 milliards de dollars que la société a affiché pour le même trimestre l’année dernière.

Apple (AAPL) a officiellement publié ses résultats pour le troisième trimestre de l’exercice 2021, couvrant les mois d’avril, mai et juin. Pour le trimestre, Apple a déclaré un chiffre d’affaires de 81,43 milliards de dollars, en hausse de 36 % en glissement annuel, et un bénéfice de 21,74 milliards de dollars. Il a déclaré un bénéfice par action de 1,30 $.

Hier, un conseiller financier a suggéré que les investisseurs d’AAPL qui ont bénéficié de gains importants devraient redonner à l’entreprise en achetant les derniers iDevices.

Je voudrais encourager mes collègues investisseurs d’Apple 3.0 à envisager de faire de même. Pourquoi conserver vos iPhones ou iPads pendant des années ? Vous pouvez vous permettre d’acheter les nouveaux avec les retours généreux de votre investissement Apple. Développez la base installée et agissez comme une salle d’exposition mobile avec les derniers et les meilleurs d’Apple dans vos mains et sur votre poignet.