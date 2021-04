Nouveau record malgré les défis COVID-19! Indian Railways enregistre le chargement et les gains de fret les plus élevés en 2020-2021

Au cours du dernier mois de cet exercice 2020-2021, le transporteur national a dépassé le chargement de l’année dernière qui est de 1232,63 millions de tonnes par rapport aux 1209,32 millions de tonnes de l’an dernier.

Malgré les défis de la pandémie COVID-19, les chemins de fer indiens ont clôturé l’exercice 2020-2021 avec un chargement de fret record. Au cours du dernier mois de cet exercice 2020-2021, le transporteur national a dépassé le chargement de l’année dernière qui est de 1232,63 millions de tonnes par rapport aux 1209,32 millions de tonnes de l’année dernière, ce qui montre une croissance de 1,93%. Au cours de cette période, les chemins de fer indiens ont gagné 117386 crores de roupies grâce au chargement de marchandises. Le chiffre est 3% plus élevé que le revenu de l’année dernière du fret qui était de 113897,20 crores de roupies pour la même période. Au cours de sept mois consécutifs, de septembre 2020 à mars 2021, les chemins de fer indiens ont maintenu l’élan du chargement le plus élevé jamais enregistré.

En mode mission, le chargement de fret des chemins de fer indiens pour mars 2021 a dépassé le chargement de l’année dernière ainsi que les revenus pour la même période. En mars 2021, le chargement était de 130,38 millions de tonnes, soit 27,33% de plus que le chargement de l’année dernière pour la même période, qui était de 103,05 millions de tonnes. Le chargement de fret était de 130,38 millions de tonnes comprenant 58,57 MT de charbon, 3,67 MT de céréales alimentaires, 16,78 MT de minerai de fer, 2,57 MT d’engrais, 3,97 MT d’huile minérale et 9,56 MT de ciment (à l’exclusion du clinker). Au mois de mars 2021, les chemins de fer indiens ont gagné 12887,71 crores de roupies grâce au chargement de fret, ce qui est également 26,16% plus élevé par rapport aux revenus de l’année dernière pour le même mois (Rs 10215,08 crore).

Selon le ministère des chemins de fer, pour rendre le mouvement du fret ferroviaire attractif, un certain nombre de concessions / remises sont accordées aux chemins de fer indiens. En outre, la vitesse des trains de marchandises a enregistré une augmentation significative du réseau existant des chemins de fer indiens. La vitesse moyenne des services de trains de marchandises a été enregistrée à 45,6 km / h en mars 2021, soit une augmentation de 83% par rapport à 24,93 km / h au cours de la même période. Dans le prochain calendrier basé sur zéro, les améliorations des mouvements de fret seront institutionnalisées et intégrées.

