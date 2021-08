Il existe un certain nombre de rôles prestigieux qui peuvent être offerts à un acteur et, ces dernières années, le rôle de Diana, princesse de Galles, est venu avec un honneur extrême. Nous avons vu quelques stars incarner la défunte royale bien-aimée, et la dernière interprète à assumer le rôle ne sera autre que Kristen Stewart. La star devrait la jouer dans Spencer, qui arrivera plus tard cette année. Jusqu’à présent, nous l’avons vue dans le rôle, mais ce dernier look est très émouvant.