Nouveau régime fiscal vs ancien régime fiscal : quelques éléments importants que vous devez savoir

in

Le budget pour 2020-2021 a introduit un nouveau régime fiscal, dans lequel un contribuable individuel peut opter pour des taux d’imposition plus bas associés à très peu de déductions disponibles et à moins d’abattements exonérés disponibles.

Régime fiscal de l’épée à double tranchant : Dans l’histoire de la race humaine, il n’y a qu’une chose qui est constante, et c’est le changement. De même, c’est la première fois depuis l’accession à l’indépendance de l’Inde qu’il existe un régime fiscal facultatif. Le régime fiscal de cette année est synonyme d’une arme à double tranchant où vous avez le choix et vous pouvez affiner vos choix.

Nouveau régime fiscal

Le budget pour 2020-2021 a introduit un nouveau régime fiscal, dans lequel un contribuable individuel peut opter pour des taux d’imposition plus bas associés à très peu de déductions disponibles et à moins d’abattements exonérés disponibles.

Régime fiscal ancien ou régulier

Considérant que dans un régime fiscal ordinaire, un contribuable doit payer un impôt à des taux plus élevés ; cependant, il a le droit de réclamer diverses exonérations et déductions.

Quelles sont les implications du régime fiscal basé sur les choix pour la classe salariée et la fraternité des affaires ?

Effet sur la classe salariée

Une personne salariée bénéficie de privilèges particuliers en ce sens que La personne salariée a le droit de choisir entre l’ancien régime fiscal ou le nouveau régime fiscal chaque année. Par exemple, Aakash qui travaille chez Sag Infotech peut opter pour un nouveau régime fiscal au cours de l’exercice 2020-2021 et au cours du prochain exercice 2021-22, il peut

Soit Opter pour l’Ancien régime fiscal soit

Continuer avec un nouveau régime fiscal

Effet sur la classe affaires

Pas de choix après le premier choix du nouveau régime fiscal.

Une personne bénéficiant de la classe affaires est limitée dans un régime fiscal à double tranchant et elle doit évaluer l’effet du régime fiscal sur le long terme, puis sélectionner un régime fiscal particulier, car une fois qu’il sélectionne un régime fiscal particulier, l’année suivante , il ne peut pas passer à d’autres régimes fiscaux. Si Vikas est un homme d’affaires et qu’il passe à un nouveau régime fiscal au cours de l’exercice 2020-2021

Au cours de l’exercice 2021-22, il ne peut pas passer à l’ancien régime fiscal

OU ALORS

Si Vikas choisit de continuer avec l’ancien régime fiscal au cours de l’exercice 2020-2021

Au cours de l’exercice 2021-22, il peut continuer avec l’ancien régime fiscal

Au cours de l’exercice 2021-22, il peut passer au Nouveau Régime fiscal. Mais au cours des années suivantes, c’est-à-dire l’exercice 2022-23, il ne peut pas revenir à l’ancien régime fiscal et doit continuer avec le nouveau régime fiscal.

Réduction de la période de dépôt du RTI tardif ou de révision du RTI déposé

Plus tôt

Si vous n’avez pas déposé votre RTI avant la date d’échéance (c’était le 31 juillet), vous pouvez également déposer votre RTI avant le 31 mars avec les frais de retard. Une règle similaire était applicable en cas d’omission ou d’erreur.

À présent

Le projet de loi de finances 2021-2022 a proposé de réduire le délai de 3 mois soit jusqu’au 31 décembre du même exercice. Par conséquent, ne retardez pas le dépôt des déclarations de revenus.

Inclusion des revenus de dividendes dans le RTI pour l’exercice clos le 31 mars 2021

Plus tôt

Jusqu’au 31 mars 2020, le dividende reçu de

Les entreprises indiennes ainsi que

Régimes de fonds communs de placement

était libre d’impôt de vos mains. La raison étant que l’impôt prélevé a été payé par le fonds commun de placement ou la société

À présent

Le dividende est imposable entre vos mains. Veuillez vous référer au formulaire numéro 26 AS pour les taux d’imposition.

(Par Amit Gupta, MD, SAG Infotech)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.