Nouveau revers pour Peter Lim

in

19/08/2021 à 19:13 CEST

La Avocats de la Generalitat de Valence a envoyé ce vendredi au Département du Territoire le rapport légal, de plus de 30 pages dans lesquelles écrit l’action sur l’ATE de Mestalla.

Dans ce même rapport, le Territoire est ordonné l’« obligation » de résoudre l’ATE à l’avance. Dans ce document, les représentants légaux du Consell signaler qu’il y a eu une violation manifeste des phases I et II dans lesquelles ladite violation est attribuée au promoteur.

Dans le rapport set oblige le Consell à déclarer la nullité de l’ATE ou au contraire de remplacer Valence en tant que promoteur, ce qui Je laisserais de côté Peter Lim, actionnaire maximal. Après la publication du rapport, les premières déclarations des hommes politiques impliqués n’ont pas tardé à paraître. Le vice-maire de la ville, Sandra Gomez A publié : “Nous le disons haut et fort depuis des mois. La propriété de Valence a une” obligation “de finir le stade. Ils n’ont plus d’excuses.”.

Encore une fois, l’actionnaire maximum du club est exposé et la situation fait un pas de plus vers le gouffre financier. Seule l’arrivée du euros de LaLiga Impulso, que Thèbes a accepté, serait la solution pour changer les choses.