Nouveau roman lié à la boxe

Communiqué de presse

Le deuxième livre de l’auteur Talavera est sorti Sergio Nunez Vadillo, intitulé « Portrait d’un daltonien », publié sous le sceau de la maison d’édition Toledo CELYA. Le premier roman en castillan dont le personnage principal est daltonien. Désormais en vente en librairie et en vente en ligne sur le web www.editorialcelya.com et Amazon.

Le livre vise à donner de la visibilité à cette maladie génétique, le daltonisme, dont on parle peu. Une grande inconnue. Tout au long des 280 pages du roman, le lecteur peut voir de première main comment les protagonistes sont plongés dans une spirale d’émotions enveloppées de couleurs qui oscillent du noir et blanc au technicolor. Tout dépendra de la façon dont vous le regardez. Une lecture idéale pour ces journées d’automne de par son contenu intimiste et rétrospectif.

Une descente dans l’enfer vital à travers le clair-obscur d’un jeune universitaire. Avec une bande-son en fond interprétée par des poètes de la maison déjà disparus, la rébellion et la déception agissent comme des déclencheurs pour provoquer une véritable métamorphose existentielle.

« Portrait d’un daltonien » se penche sur le visage le plus sombre de l’âme. Dans ce voyage initiatique, son protagoniste défie la destination marquée par l’influence de la vie nocturne madrilène. Il découvre dans la boxe un « phare dans le brouillard » où il peut canaliser son mécontentement envers lui-même. Dans la seconde partie, la boxe est très présente comme toile de fond du roman.

Une chronique transgressive avec des personnages prodigues et rebelles traversant les coulisses d’une capitale sordide et cruelle. Les contrastes de l’amour, des addictions, du sexe, de la violence et du désir de liberté sont l’engin propice pour montrer au lecteur une vision de la réalité en Technicolor.