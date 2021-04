Nouveau sang ⋆ 10z viral

Le sang neuf n’a pas duré longtemps sur The Rookie Saison 3 Episode 11, et j’ai trouvé cela étrangement décevant.

Je dis bizarrement parce que je n’avais aucun intérêt à ce que les nouvelles recrues arrivent dans cet épisode, et je dois admettre que le blaireau m’a fait grincer des dents quand on a chanté à propos de Nolan étant son modèle pour rejoindre la force.

Le blaireau était exactement le genre de recrue Sgt. Gray avait redouté d’être inspiré par le succès de Nolan, et il s’avère qu’il n’avait pas tort.

Je me suis immédiatement demandé à qui le blaireau serait jumelé puisque Harper entraînait toujours officiellement Nolan, Bradford était jumelé avec l’officier Barnes et Lopez était maintenant un détective.

Le fait que l’agent Maser se soit lavé à l’appel nominal de l’une des manières les plus ineptes et les plus dangereuses possibles a rendu cette question hors de propos. Mais ses quelques minutes de temps d’antenne en valaient la peine rien que pour entendre cette interaction entre Bradford et Harper…

Harper: Combien avez-vous dû soudoyer Gray pour ne pas vous donner Bizarro World Nolan?

Bradford: En tant qu’officier de formation du LAPD, il est de mon devoir de former toutes les recrues qui m’ont été assignées. Deux paires de billets Lakers.

Officier Bradford L’officier de formation Barnes a fini par être le point culminant de cette heure.

Lucy se délecta presque du fait que quelqu’un d’autre devrait endurer les méthodes d’entraînement de Tim. Alors, quand elle a réalisé qu’aucune des règles de Tim ne semblait s’appliquer à sa nouvelle recrue, Lucy était irritée et carrément ennuyée.

Pourquoi Bradford était-il si dur avec elle et pourtant semblait-il si indulgent envers la nouvelle recrue?

Parce que Tim Bradford connaît son métier, et c’est de faire de chaque individu un bon flic. Pour ce faire, il comprend que chaque nouvelle recrue est une personne différente avec des besoins différents.

Lucy avait besoin de discipline et de durcissement, mais l’officier Barnes avait servi dans l’armée où la dureté et la discipline étaient déjà des traits bien rodés.

Bradford: Les personnes ayant une solide expérience militaire peuvent avoir du mal à passer à la fonction de flic.

Barnes: Ce ne sera pas moi. C’est exactement ce que j’ai fait en patrouille de combat.

Bradford: C’est faux. Il existe trois différences majeures entre la police et l’armée. Si vous voulez être un flic au lieu d’un soldat, vous devrez tous les conquérir.

Barnes: Dis-moi.

Bradford: Premièrement, les flics devraient être proactifs. Vous n’attendez pas les commandes. Deuxièmement, vous n’êtes plus lié par des objectifs militaires. Les actions que vous entreprenez sont à votre discrétion. Et troisièmement, les gens que nous rencontrons dans la rue ne sont pas des combattants ennemis. Ce sont nos concitoyens.

Là où Tim devait apprendre à Lucy à garder la tête haute et à évaluer constamment les menaces possibles, il avait besoin que Barnes se rende compte que tout ou tout le monde n’était pas une menace.

Je ne pense pas que Lucy Chen ait jamais apprécié à quel point Bradford était bon dans son travail jusqu’à ce qu’elle se rende compte à quel point il était capable de changer ses méthodes en fonction de la personne qu’il formait.

Et quand il a dit à Lucy qu’il pensait qu’elle était un bon flic, cela signifiait le monde pour elle parce que Tim Bradford ne distribue pas de compliments par politesse. Il le pensait vraiment.

Même si j’avais redouté le spectacle en attirant de nouvelles recrues, j’étais triste de voir la démission de l’agent Barnes.

J’ai été intrigué par la façon dont son expérience militaire antérieure pouvait à la fois l’aider et l’empêcher de devenir une bonne policière. Il aurait pu être fascinant de voir Barnes et Bradford surmonter ces écueils tout au long de la saison.

Peut-être qu’elle reviendra. Je serais heureux si cela fonctionne de cette façon.

Ailleurs, Nolan a fini par jouer le garde du corps du professeur Fiona Ryan.

J’ai apprécié d’apprendre d’où venait la passion de Ryan pour la réforme de la police. Cela la rendait beaucoup plus humaine. De plus, je n’avais jamais entendu parler de l’attentat à la bombe de MOVE à Philadelphie, donc c’était une leçon d’histoire captivante mais horrible.

Mais quand Fiona a insisté pour narguer ses harceleurs dans cette vidéo, je n’ai pas pu m’empêcher de penser que sa bravade ressemblait moins au courage qu’à la stupidité.

Fiona: Si je succombe à leurs menaces, ils gagnent.

Nolan: Je comprends, mais c’est un fait irréfutable que vous pouvez affecter beaucoup plus de changements si vous êtes en vie.

De plus, son système de sécurité semblait assez inutile, étant donné qu’elle avait une porte vitrée qui pourrait probablement être brisée en quelques secondes.

J’étais entré dans cette histoire en soupçonnant que Fiona serait le prochain partenaire romantique de Nolan, et je suis soulagé que cela n’ait pas été le cas. Premièrement, je ne ressens aucune véritable chimie entre eux, et deuxièmement, je ne veux vraiment pas avoir à rester assis à travers des scènes de ces deux disséquant l’éthique de chaque cas.

En parlant de couples heureux, Wesley et Angela ont recruté Tim pour s’occuper des projets de mariage avec la mère de Wesley, Patrice. Bradford semblait plus ennuyé par l’incapacité de Wesley et Angela à parler à Patrice qu’à Patrice elle-même.

Au final, ce fut un soulagement de voir Patrice et Angela enfin parler. Ils s’étaient toujours bien entendus dans le passé, donc toute l’animosité actuelle entourant ce mariage s’est sentie très artificielle.

Cela dit, j’ai hâte de voir Tim prendre en charge les fonctions d’homme d’honneur lors du mariage, que j’espère voir d’ici la fin de la saison.

Au centre communautaire, James a demandé à Harper, et je suis curieux de voir comment ce jumelage fonctionne. De plus, c’était génial de revoir Silas, et l’avoir comme ailier de James était à la fois doux et amusant.

Enfin, nous arrivons à la visite d’Henry.

C’était bon de voir qu’Henry était toujours avec Abigail, car je me demandais s’ils étaient encore en couple. Et Nolan faisait de son mieux pour accepter que son fils prenne un chemin différent de celui auquel il s’était attendu.

L’effondrement de Henry est-il lié à Covid? L’émission ne s’est pas vraiment concentrée sur la pandémie, alors je suppose que cela peut avoir à voir avec la maladie cardiaque avec laquelle Henry est né.

Nolan n’a pas eu beaucoup de scénario personnel depuis Grace et il a rompu à la fin de The Rookie Season 2, et j’attendais qu’ils explorent sa vie en dehors du travail. Mais ce n’était certainement pas ce à quoi je m’attendais.

Il semble que nous pourrons rencontrer l’ex-femme de Nolan la semaine prochaine, et je suis ravi de la voir jouée par Emily Deschanel, anciennement Dr. Temperance Brennan on Bones!

Alors qu’en pensez-vous, fanatiques de la télévision?

Auriez-vous aimé que l’agent Katie Barnes soit resté dans les parages, ou êtes-vous content qu’elle soit partie?

Votre opinion sur Tim en tant qu’officier de formation a-t-elle changé?

Voulez-vous voir plus de Prof. Fiona Ryan ou moins?

Henry survivra-t-il au-delà du prochain épisode?

Et êtes-vous aussi excité que moi de voir l’invité d’Emily Deschanel dans The Rookie Saison 3 Episode 12?

C. Orlando est un écrivain fanatique de télévision. Suivez-la sur Twitter.