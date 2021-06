Nouveau scooter Xiaomi à petit prix : le Mi Electric Scooter Essential, en vente sur Amazon pour seulement 274 euros | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les trottinettes électriques sont à la mode, notamment celles de Xiaomi, qui en vend plusieurs versions en Espagne et que vous pouvez avoir à un prix très compétitif maintenant sur Amazon.

Si vous habitez relativement près de l’endroit où vous travaillez ou étudiez, il existe des moyens beaucoup moins chers et plus durables de vous y rendre qu’en voiture, et sûrement plus rapides que de le faire en transports en commun. Vous pouvez marcher ou faire du vélo, même si en été c’est peut-être un peu plus désagréable qu’on ne le souhaite.

Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes franchissent le pas et décident d’acheter un scooter électrique, et la plupart des utilisateurs misent sans aucun doute sur les modèles Xiaomi, omniprésents dans toutes les villes. Bien que les modèles standards coûtent plus de 300 ou 400 euros, il y a un scooter Xiaomi très bon marché que vous pouvez avoir pour seulement 283,99 euros en ce moment.

Ce scooter électrique Xiaomi est un peu moins puissant que le modèle standard. Il a 20 km d’autonomie avec une vitesse maximale de 25 km/h.

C’est le Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, une version de base avec un peu moins d’autonomie et de batterie que propose Amazon et qui est une entrée de gamme pour les scooters de la firme asiatique, recommandée pour ceux qui n’ont jamais eu un de ces appareils ou qui n’habitent pas à plus de 10-15 km de leur destination habituelle.

Comme toujours chez Amazon, lorsque le prix dépasse 29 euros, la livraison est gratuite dans toute l’Espagne. Il existe un autre magasin qui propose également la livraison gratuite et un prix encore plus compétitif. C’est Ebay qui vend ce même modèle 259 euros.

20 km d’autonomie et assez de puissance pour gravir les côtes

Bien que ce modèle ait des caractéristiques un peu plus basiques que les autres de Xiaomi, comme son nom l’indique, il reste très compétitif pour les besoins de la plupart des gens.

Par exemple, Son autonomie atteint 20 km, bien qu’il s’agisse d’un chiffre maximum qui dépend de la vitesse à laquelle vous voyagez ou du nombre de pentes que vous devez surmonter, et c’est que pour gravir une colline il faut les 500W de puissance maximale qu’il équipe.

Cela a un certain impact sur la durée de vie de la batterie, alors attendez-vous à une autonomie d’environ 15 km, ce qui est beaucoup plus réaliste.

Il est entièrement pliable et pèse environ 12 kg, l’habituel pour ces scooters, de quoi pouvoir l’emporter chez soi ou l’emporter si vous devez vous déplacer en transports en commun.

