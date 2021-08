Nouveau sentiment d’urgence alors que Madrid, l’ultimatum de Mbappe déclenche des heures critiques

in

Le Real Madrid a dit au Paris Saint-Germain d’accepter son offre pour Kylian Mbappe d’ici la fin du week-end ou il se retirera de l’accord, selon des informations en France.

Avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ayant tous deux changé de club cet été, la plus grande saga de transfert restante à l’approche de la date limite est peut-être celle de Mbappe. Malgré l’acquisition par le PSG de Messi et de bien d’autres, l’attaquant français réfléchit toujours à son avenir.

Le Real Madrid veut montrer qu’il a toujours un pouvoir d’achat en faisant de Mbappe sa signature record. Ils ont échoué avec une première offre mais ont maintenant augmenté leur offre à 180 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus ce sera facile à réaliser.

Mbappe a déjà des années d’expérience mais n’a encore que 22 ans, il pourrait donc dominer le football mondial au cours de la prochaine décennie. Même ainsi, une telle rémunération pour un joueur dans la dernière année de son contrat semble être une offre irréfutable.

Le PSG ne semble pas le penser, cependant, après avoir déjà rejeté une offre pour l’un de leurs hommes vedettes. Ils n’ont pas encore répondu aux dernières avancées du Real non plus.

Selon Le Parisien, Madrid insiste pour conclure l’accord. Par conséquent, ils ont donné au PSG une date limite de la fin du week-end pour accepter leur offre. Sinon, ils se retireront de l’accord.

Paris doit donc peser le pour et le contre du maintien de Mbappe, compte tenu du risque qu’il ne renouvelle pas son contrat.

Madrid, pour sa part, est conscient que Mbappe sera en service international avec la France tout au long de la semaine. Il serait trop difficile d’organiser les détails du transfert d’ici là, alors ils pressent le PSG de prendre une décision.

La partie espagnole a fait savoir qu’elle n’augmenterait pas non plus son offre, même si Paris la juge encore trop basse.

Mbappe n’a pas annoncé les plans de Pochettino

En outre, le patron du PSG, Mauricio Pochettino, a nié toute connaissance de l’idée que Mbappe souhaite partir, comme cela a été affirmé.

“Non, il ne m’a rien dit sur son intention de quitter le PSG”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse samedi.

« Kylian s’est bien préparé pour le match de demain.

“La position de notre président et de notre directeur sportif est très claire sur la situation de Mbappe au PSG.”

LIRE LA SUITE: Le PSG prépare la dernière candidature d’Erling Haaland dans un climax estival sensationnel