Nouveau siège social d’Adaptive Biotechnologies : les cofondateurs présentent un espace de 100 000 pieds carrés à Seattle

Les co-fondateurs d’Adaptive Harlan (à gauche) et Chad Robins sur la place du nouveau siège social d’Adaptive Biotechnology. (Photos . / Charlotte Schubert)

Après avoir doublé ses effectifs pendant la pandémie, Adaptive Biotechnologies a enfin de la marge pour se développer.

La société coupera le ruban mardi sur son nouveau siège social de 100 086 pieds carrés dans le quartier de South Lake Union à Seattle, avec le gouverneur Jay Inslee comme conférencier principal.

Le bâtiment, sur le site d’une ancienne salle de sport et d’un magasin de smoothies près du Fred Hutchinson Cancer Research Center, double approximativement l’empreinte de l’entreprise, qui est également présente à San Francisco et à New York. L’entreprise de 782 employés conservera également son espace existant voisin de 66 000 pieds carrés.

Adaptive a été créé par Fred Hutch en 2009 avec une technologie combinant des méthodes informatiques et de laboratoire pour évaluer la réponse immunitaire. La société a rejoint les marchés publics en juin 2019, levant 300 millions de dollars, préfigurant une série de débuts publics pour les sociétés de biotechnologie de Washington et une implication ciblée de la région dans la recherche COVID-19.

Adaptive commercialise désormais des kits qui testent le COVID-19, le cancer du sang et plus encore, et ses multiples partenariats avec des sociétés pharmaceutiques incluent des projets de recherche sur le vaccin COVID-19 et la thérapie cellulaire contre le cancer.

Les co-fondateurs et frères Chad et Harlan Robins ont des expertises complémentaires. Harlan, ancien chef du programme de biologie computationnelle de Fred Hutch, occupe le poste de directeur scientifique. Chad, ancien cadre de sociétés immobilières, de banque d’investissement, de capital-investissement et de technologie médicale, est le PDG. (Lorsqu’ils ont des différends, le couple fait appel à leur mère pour servir de médiateur.)

Le nouveau bâtiment de 100 000 pieds carrés compte 20 000 pieds carrés d’espace de laboratoire et est construit pour 321 employés.

Les frères avaient également des idées complémentaires sur ce qu’ils voulaient dans un nouveau bâtiment. Harlan a réfléchi à la manière d’intégrer les caractéristiques du bâtiment dans le flux de travail scientifique de l’entreprise. Sa principale préoccupation : « Comment optimiser l’efficacité ?

« Nous avons dû le concevoir sur mesure pour qu’il s’adapte à notre flux de travail particulier. Mais vous devez le garder suffisamment modulaire, au cas où vous changeriez ce flux de travail », a déclaré Harlan dans une interview avec . au nouveau siège social. “C’est en quelque sorte cette combinaison d’essayer d’être aussi efficace que possible tout en permettant des changements faciles en même temps.”

Chad a réfléchi à la manière de créer une culture scientifique accueillante et collaborative avec la conception du bâtiment.

« De mon point de vue, nous voulions créer un espace où les gens voulaient venir pour faciliter la collaboration », a déclaré Chad. “Nous voulions un sentiment de hé, c’est génial, c’est là que je veux être.”

Le bâtiment a beaucoup d’espace pour la collaboration et l’interaction.

Adaptive a signé un bail à long terme pour le nouveau bâtiment, au 1165 Eastlake Ave. E, qui a été achevé dans les délais et dans les limites du budget.

Le nouveau siège social a été développé en partenariat étroit avec l’architecte de Seattle Ben de Rubertis du cabinet national Flad Architects et le propriétaire du bâtiment, Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Alexandrie a également été sélectionnée par la ville en 2019 pour développer le méga bloc Mercer, un projet qui comprend 770 000 pieds carrés d’espace de laboratoire avec 417 000 pieds carrés supplémentaires prévus sur les parcelles voisines, selon un récent rapport de la société de services immobiliers JLL.

La nouvelle activité de construction devrait apporter un soulagement à une communauté des sciences de la vie à court d’espace de laboratoire. L’emploi dans les sciences de la vie a augmenté de 21% de 2010 à 2019 dans la région de Seattle-Bellevue, selon le rapport JLL, alors que la biotechnologie est en plein essor dans la région.

“Notre communauté florissante des sciences du vivant est de classe mondiale et profitera à notre État et à notre monde pendant des générations”, a déclaré Inslee dans un communiqué avant la cérémonie de l’après-midi. “Je suis heureux que leur nouveau siège social et leur nouveau laboratoire soient au cœur de Seattle avec une fusion passionnante d’intelligence artificielle, d’apprentissage automatique et de biotechnologie.”

Les laboratoires sont conçus de manière modulaire – l’espace de paillasse est mobile et peut facilement être reconfiguré.

La pandémie a accéléré les efforts de recherche d’Adaptive, mettant à rude épreuve son espace de travail.

“Parce que nous travaillions sous tant de pression et avec un tel sentiment d’urgence, cela nous a permis d’accélérer vraiment certaines de nos innovations technologiques”, a déclaré Lance Baldo, directeur médical d’Adaptive dans une interview séparée.

La société s’est rapidement développée à mesure que la pandémie s’accélérait, soutenant le développement de vaccins COVID-19. Elle a noué des partenariats avec Johnson & Johnson, AstraZeneca et plus récemment Moderna pour aider à évaluer la réponse immunitaire à leurs vaccins.

En février, la société a publié un test pour le virus basé sur des cellules immunitaires qui sont une marque d’infection en cours et antérieure, “T-Detect COVID”.

Le nouveau bâtiment agrandira l’espace de cette zone centrale de l’entreprise. Adaptive se concentre sur l’analyse des cellules T et l’évaluation des molécules clés à leur surface, les récepteurs des cellules T.

« À certains égards, vous pouvez considérer cela comme notre bâtiment de cellules T », a déclaré Harlan.

Les cellules T reconnaissent les envahisseurs étrangers via les récepteurs des cellules T, aidant à lancer la réponse immunitaire. Les récepteurs des cellules T se présentent sous de nombreuses saveurs différentes, chacune reconnaissant différents composants d’un envahisseur, tels que les différentes parties du virus COVID-19.

Le bâtiment présente des motifs triangulaires qui ressemblent à des récepteurs de cellules T, des molécules clés sur les cellules T qui reconnaissent les molécules étrangères.

La technologie de l’entreprise répertorie les récepteurs des cellules T par le séquençage et l’analyse de l’ADN. Environ la moitié de sa main-d’œuvre scientifique a une formation en informatique, dont certains travaillent déjà dans le nouveau bâtiment alors que l’espace de laboratoire sera terminé au cours des prochains mois.

La société effectue une analyse approfondie de différents récepteurs de cellules T pour déterminer ceux qui correspondent à quelles conditions, telles que l’infection au COVID-19. De tels projets constituent la pierre angulaire d’une collaboration continue avec Microsoft.

Tout comme il a construit un test de cellules T pour COVID-19, Adaptive construit également des tests pour la maladie de Lyme et la maladie inflammatoire de l’intestin et vise d’autres conditions, telles que la sclérose en plaques.

Tous ces différents cas d’utilisation commencent par la même étape : le traitement des échantillons de sang humain et l’extraction de l’ADN. Et cela commence au sous-sol de la nouvelle installation, où les échantillons seront livrés directement depuis le quai de chargement.

“La chimie de base est exactement la même”, a déclaré Baldo. « Lyme est exécuté dans le même laboratoire de production que COVID, tout comme le prochain produit. »

Les échantillons entrent dans le laboratoire directement depuis le quai de chargement au sous-sol, où les co-fondateurs sont représentés ici. Le sous-sol est consacré au traitement des échantillons sanguins et comptera plus de 40 employés.

Après préparation, les échantillons sont transportés jusqu’à l’étage suivant pour une analyse plus approfondie. Les laboratoires à chaque étage sont tous reliés par un monte-plats, garantissant qu’ils ne quittent jamais l’environnement du laboratoire. “C’est comme la technologie des années 1800”, a plaisanté Harlan, ajoutant que ce n’était pas simple à construire.

La société a également annoncé un récent partenariat avec la société biopharmaceutique Vaccibody pour développer un vaccin COVID-19 conçu pour provoquer une forte réponse des lymphocytes T. La plupart des vaccins sont conçus pour stimuler les anticorps, mais un vaccin axé sur les lymphocytes T a le potentiel de développer une immunité plus durable.

Sur son site d’environ 30 000 pieds carrés à San Francisco, la société se concentre sur des projets de thérapie cellulaire contre le cancer. Il a une collaboration continue avec Genentech de Roche pour développer des thérapies cellulaires à base de cellules T adaptées à la tumeur de chaque individu. L’année prochaine, les sociétés prévoient de déposer une demande de nouveau médicament expérimental auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis, une étape clé avant de lancer un essai clinique.

Dans le nouveau bâtiment, environ 20 000 pieds carrés sont consacrés à l’espace de laboratoire, qui comprend un espace pour rechercher de nouveaux processus d’automatisation, un laboratoire pour optimiser la chimie derrière les tests de l’entreprise et d’autres espaces de recherche et développement.

Les fenêtres sont partout au nouveau QG. Celui-ci surplombe le chantier de construction d’un autre bâtiment de recherche.

Le bâtiment est également plein de lumière et d’espace de fenêtre. Il comprend une grande porte de type garage qui s’ouvre sur un patio surplombant le lac Union et une terrasse sur le toit de 5 500 pieds carrés. L’espace de bureau ouvert est entrecoupé de recoins et de bureaux, de mini-salons et d’espaces collaboratifs. « Il y a beaucoup d’espaces d’atterrissage sympas », a noté Chad.

Environ la moitié de la main-d’œuvre travaille encore en grande partie à domicile pendant la flambée de Delta COVID-19, après son retour initial. “Alors que notre entreprise se développait pendant COVID, il était étrange que la moitié de l’espace soit assez vide, puis le laboratoire était plein à craquer”, a déclaré Chad.

Le Tchad prévoit que le nouvel espace devrait aider à attirer tous ceux qui travaillent à domicile à mesure que la pandémie s’atténue. Il a ajouté: “Nous adoptons l’approche de la carotte.”

Note de l’éditeur : cette histoire a été mise à jour avec plus de détails et une déclaration du gouverneur Inslee.