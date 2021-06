Nouveau site de l’impôt sur le revenu : le lancement intempestif d’un site lourd et gourmand en données frustre les déclarants

in

Un site aussi lourd mis en ligne en haute saison avec autant de bugs et d’erreurs n’est pas quelque chose que les contribuables apprécieront.

Afin de produire sa déclaration de revenus (RTI), Amit (nom changé) a ouvert le site de dépôt électronique le 9 juin 2021. En tapant l’URL, le navigateur a automatiquement rempli l’adresse de l’ancien site de l’impôt sur le revenu. Au lieu de rediriger vers le nouveau site de dépôt électronique, la page d’accueil de l’ancien site s’est ouverte. Cependant, en cliquant sur le bouton « Connexion ici », le message – « Veuillez visiter le nouveau portail de dépôt électronique « Incometax.gov.in » est apparu à l’écran.

Il a donc ouvert le nouveau site de dépôt électronique en tapant soigneusement l’URL. Curieux de connaître le site d’actualités, il a parcouru la page d’accueil pour connaître les nouvelles fonctionnalités et visionner la visite guidée de la nouvelle vidéo du portail.

Cependant, lorsqu’il a essayé de se connecter, après avoir pris beaucoup de temps, la page de connexion ne s’est pas ouverte. Amit utilisait le point d’accès Wi-Fi de son mobile avec un quota de 1,5 Go par jour, ce qu’il trouve généralement suffisant pour répondre à ses besoins en matière de travail à domicile (WFH) et en utilisant les sites de médias sociaux. À sa grande consternation, cependant, Amit a reçu un message selon lequel 50% de son quota haute vitesse de 1,5 Go de données a été utilisé quelques minutes après l’ouverture du nouveau site de dépôt électronique.

Amit a non seulement échoué à se connecter et à déposer son RTI, mais sa quête pour déposer son RTI a également durement touché sa FMH.

Exprimant son opinion, CA Karan Batra, fondateur et PDG de CharteredClub.com, a déclaré: “Un site aussi lourd qui est mis en ligne en haute saison avec autant de bugs et d’erreurs n’est pas quelque chose que les contribuables apprécieront.”

“Mai à octobre est la haute saison, quand il y a beaucoup de charge sur le site Web de l’impôt sur le revenu et de novembre à avril, il y a un faible trafic sur le site Web de l’impôt sur le revenu”, a informé Batra, ajoutant: “Beaucoup de gens veulent déposer des déclarations dès maintenant pour les raisons suivantes : – 1. Pour éviter les intérêts de retard de paiement de l’impôt (aucun allégement n’a été accordé et 1 % d’intérêt par mois est actuellement applicable) et 2. Certains souhaitent contracter un prêt immobilier pour lequel Un RTI est requis.

Soulignant le moment du lancement du site, Batra a déclaré: «Je pense qu’il a été mis à jour au mauvais moment. C’est la haute saison et de nombreux contribuables seront confrontés à des problèmes. S’ils l’avaient fait pendant la période creuse, ils auraient pu facilement effectuer des tests et publier plusieurs didacticiels. »

“Les logiciels d’impôt sur le revenu privés ont également cessé de fonctionner car ils commenceront le processus de mise à jour du logiciel une fois que le site Web de l’impôt sur le revenu sera entièrement mis à jour”, a ajouté Batra.

La date limite de délivrance du formulaire 16 par les employeurs étant prolongée jusqu’au 15 juillet 2021, le dépôt des déclarations par les salariés n’a pas encore repris. De plus, étant donné qu’une majorité de contribuables déposent leur RTI juste avant la date d’échéance, le site de dépôt électronique supporte la charge maximale juste avant la date d’échéance de la déclaration.

La lourde charge autour de la date d’échéance avait pour effet de pousser même l’ancien site plus léger vers le bas, entraînant souvent une prolongation des dates d’échéance plus tôt.

Donc, si telle est la condition du nouveau site de dépôt électronique avec la charge plus élevée à venir, cela peut être un cauchemar pour les contribuables de produire leurs déclarations près de la date d’échéance prolongée du 30 septembre 2021, à moins qu’elle ne soit prolongée.

