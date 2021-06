Nouveau site Web de dépôt électronique www. Incometax.gov.in Live News : Logiciel ITR gratuit pour les formulaires ITR-1, 2, 4 | avantages du nouveau site Web de TED

Le portail de dépôt électronique est utilisé par les contribuables pour produire leurs déclarations de revenus (RTI) et également pour déposer des plaintes en vue d’obtenir des remboursements.

Lancement du nouveau site Web de dépôt électronique (www. Incometax.gov.in) : Parallèlement au lancement du nouveau portail de dépôt électronique, le service de l’impôt sur le revenu fournira également ce mois-ci un logiciel gratuit de préparation de RTI pour les formulaires ITR-1, ITR-2. Dans un communiqué, le ministère des Finances a déclaré : « Un logiciel gratuit de préparation de RTI disponible avec des questions interactives pour aider les contribuables pour les RTI 1, 4 (en ligne et hors ligne) et ITR 2 (hors ligne) pour commencer ; La facilité de préparation des RTI 3, 5, 6, 7 sera disponible sous peu.

Le département de l’impôt sur le revenu lancera demain (7 juin 2021) son nouveau portail de dépôt électronique www. Incometax.gov.in. Il offrira une commodité et une « expérience moderne et transparente » aux contribuables.

Date de lancement du nouveau système de paiement des impôts

Le ministère des Finances a indiqué que le nouveau système de paiement des impôts sera lancé le 18 juin 2021 après la date d’acompte d’impôt pour éviter tout désagrément aux contribuables. Une application mobile sera également publiée après le lancement initial du portail w-filing. L’application permettra aux contribuables de se familiariser avec diverses fonctionnalités.

« La familiarisation avec le nouveau système peut prendre un certain temps, c’est pourquoi le ministère demande la patience de tous les contribuables/intervenants pendant la période initiale suivant le lancement du nouveau portail et pendant que d’autres fonctionnalités sont publiées, car il s’agit d’une transition majeure. Il s’agit d’une autre initiative de CBDT visant à faciliter la conformité à ses contribuables et à d’autres parties prenantes », a déclaré le ministère.

Points saillants du nouveau portail de dépôt électronique

Traitement immédiat des déclarations de revenus (RTI) pour émettre des remboursements rapides aux contribuables Tableau de bord unique pour afficher toutes les interactions et les téléchargements ou les actions en attente pour une action de suivi par le contribuable ; les contribuables peuvent mettre à jour leur profil de manière proactive pour fournir des détails sur les revenus, y compris le salaire, la propriété de la maison, entreprise/profession qui sera utilisée pour pré-remplir leur ITR. L’activation détaillée du pré-remplissage avec les revenus salariaux, les intérêts, les dividendes et les gains en capital sera disponible après le téléchargement des relevés TDS et SFT (la date d’échéance est le 30 juin 2021) Nouveau centre d’appels pour l’assistance aux contribuables pour une réponse rapide aux questions des contribuables. FAQ détaillées, manuels d’utilisation, vidéos et chatbot/agent en direct également fournis ; des fonctionnalités pour remplir des formulaires d’impôt sur le revenu, ajouter des professionnels de l’impôt, soumettre des réponses aux avis dans l’examen sans visage ou les appels seraient disponible.

