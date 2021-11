Nouveau souci pour Alfa Romeo car ils manquent de pièces et les deux étages sont endommagés

En route pour terminer cette saison sur une P9 décevante, les soucis de fin d’année d’Alfa Romeo ont été aggravés par le manque de pièces détachées.

Le championnat de cette année n’a pas été bon pour l’équipe de Hinwil.

Le patron de l’équipe Fred Vasseur a fait savoir qu’Alfa Romeo avait décidé dès janvier de se concentrer pleinement sur sa toute nouvelle voiture 2022.

« La principale raison pour laquelle nous perdons un peu de performances depuis le début de la saison est que nous avons décidé de passer, à partir de janvier, à 100 % en 2022 », a-t-il déclaré en août.

« Quand nous avons pris la décision, je savais que si vous passez à 100 % à la voiture de l’année suivante, vous ne développerez pas la voiture 2021. Et c’est le cas.

Alfa Romeo n’a marqué que 11 points, la majeure partie de ceux provenant des résultats P8 de Kimi Raikkonen aux courses russes et mexicaines.

Après Williams de 12 points, les signes qu’Alfa Romeo pourrait réviser l’équipe Grove sont rares.

Alfa Romeo doit désormais également faire face au casse-tête supplémentaire de manquer de pièces.

Selon Auto Motor und Sport, Raikkonen et Antonio Giovinazzi ont tous deux endommagé les sols déjà rafistolés de leurs C41 lors du Grand Prix du Qatar.

L’équipe n’a pas de pièces détachées.

« Vous ne construisez pas de nouvelles pièces si tard dans la saison. Il faut 20 jours pour produire un sol », explique Beat Zehnder, chef d’équipe.

Les deux planchers endommagés sont en route vers l’usine de l’équipe en Suisse, Alfa Romeo dans une course contre la montre pour les réparer et les amener en Arabie saoudite, lieu de l’avant-dernière course du championnat.

« Quand il s’agit de Riyad, il y a toujours le risque que quelque chose soit retardé lors du rechargement », est l’autre inquiétude de Zehnder.