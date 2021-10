Nouveau spécial de vacances ‘Peanuts’ en préparation, mais il ne sera pas diffusé à la télévision

Le premier nouveau spécial télévisé Peanuts depuis 2011 est enfin en préparation. En décembre, Apple TV+ fera ses débuts pour Auld Lang Syne, une nouvelle émission spéciale pour le réveillon du Nouvel An. L’émission spéciale ne sera pas diffusée à la télévision traditionnelle et sera exclusive à Apple TV+.

Pour Auld Lang, Syne mettra en vedette le gang des Peanuts travaillant ensemble pour organiser la meilleure fête du Nouvel An de tous les temps. Selon l’annonce, Lucy est l’organisatrice de la fête, puisqu’elle veut compenser l’absence de sa grand-mère. Étant donné que cette fête impliquera probablement aussi Charlie Brown, nous soupçonnons que quelque chose va mal tourner.

Il s’agit notamment du premier spécial Peanuts sans les noms de Snoopy ou de Charlie Brown dans le titre. Il s’agit de la première nouvelle spéciale depuis Happiness is a Warm Blanket, Charlie Brown, qui a été diffusée sur Fox en octobre 2011. Cependant, ce n’est pas la première spéciale Peanuts sur le réveillon et le jour de l’An. Bonne année, Charlie Brown a également couvert les mêmes vacances et a été diffusé le 1er janvier 1986. Pour Auld Lang, Syne fera ses débuts le 10 décembre.

En décembre 2018, Apple a obtenu les droits de devenir le foyer exclusif du nouveau contenu Peanuts grâce à un partenariat avec DHX Media. En octobre 2020, Apple a conclu un autre accord avec WildBrain, Peanuts Worldwide et Lee Mendelson Film Productions pour devenir également le foyer exclusif des anciens spéciaux. La première série originale Peanuts produite par DHX Media pour Apple TV+ est Snoopy in Space, qui a fait ses débuts en novembre 2019. Elle a été suivie par The Snoopy Show de WildBrain, qui a fait ses débuts en février.

La deuxième saison de Snoopy in Space fera enfin ses débuts le 12 novembre. La série offre aux jeunes fans un aperçu des projets récents de la NASA et leur enseigne le système solaire en utilisant les personnages bien-aimés de Peanuts. La première saison de l’émission a été nominée pour le prix du meilleur programme pour enfants en format court aux Daytime Emmys 2020.

En raison de l’accord avec Apple, For Auld Lang Syne sera également le premier spécial Peanuts produit uniquement pour une plate-forme de streaming. Alors qu’Apple a conclu un accord avec PBS pour leur permettre de diffuser It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, A Charlie Brown Thanksgiving et A Charlie Brown Christmas, aucun accord de ce type pour le nouveau spécial n’a été annoncé. C’est la grande citrouille, Charlie Brown n’était disponible que sur Apple TV+ pour Halloween 2020, mais il sera diffusé sur les stations PBS le dimanche 24 octobre à 19h30 HE/PT.