Nouveau support de charge HyperJuice MagSafe + 50 % de réduction sur les précommandes

HYPER, une marque d’accessoires technologiques responsable du « premier » chargeur USB-C 100 W GaN au monde, présente aujourd’hui son nouveau support de charge sans fil HyperJuice 4-en-1. Ces solutions de chargement USB-C pliables offrent une maison pour tout votre équipement Apple, y compris les derniers modèles d’iPhone 12 équipés de MagSafe, vos appareils portables Apple, vos AirPod et d’autres appareils compatibles Qi. Vous cherchez à consolider votre table de chevet (ou partout où vous aimez abriter votre technologie), HYPER espère fournir un bon compromis entre le matériel de charge tout-en-un encombrant et ces tampons Qi plats avec sa nouvelle charge sans fil HyperJuice 4-en-1 Supporter. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails, un examen plus approfondi et les détails de disponibilité.

Nouveau support de charge sans fil HyperJuice 4-en-1

Le support de charge sans fil HyperJuice 4-en-1 accueille votre iPhone 12 magnétique avec un bras articulé compatible MagSafe qui se ramifie avec une solution de charge similaire pour votre Apple Watch. Le long de la base de l’unité, vous trouverez deux endroits pour charger et ranger soigneusement d’autres équipements Qi, y compris votre étui AirPods prêt pour le chargement sans fil, les anciens modèles d’iPhone, les appareils Android et à peu près tout autre équipement Qi-ready.

Le bras articulé MagSafe pour iPhone permet aux utilisateurs d’obtenir leur appareil au bon angle pour écouter leur contenu préféré ou pour des appels FaceTime mains libres, etc. Mais cela permet également au support de se replier en une unité plus compacte (plus comme l’une des solutions Qi plates) pour un transport facile.

Le support de charge sans fil HyperJuice 4-en-1 est fabriqué en acier inoxydable et en aluminium pour «compléter l’iPhone» tout en offrant une protection contre les surintensités, les surtensions, la surchauffe et les courts-circuits. Il peut être alimenté par n’importe quelle source d’alimentation USB-C de 30 W, mais il est également livré avec un chargeur CC standard.

Les supports de charge pleine grandeur ont longtemps été encombrants. Les blocs de charge plats sont compacts mais pas pratiques à utiliser. Le support de charge pliable HyperJuice combine la meilleure fonctionnalité avec une portabilité maximale dans un seul produit élégant

HYPER présente son nouveau stand HyperJuice sur Kickstarter à partir d’aujourd’hui. Les contributeurs lève-tôt peuvent marquer l’HyperJuice pour 99 $ ou alors 50% de réduction le PDSF de 200 $ et HyperJuice devraient commencer à être expédiés en août 2021.

Prise de 9to5Toys

Bien que son équipement ne soit pas le plus abordable du marché, HYPER fait partie de nos fabricants d’accessoires d’équipement Apple préférés depuis un certain temps, et le nouveau support de charge sans fil HyperJuice 4-en-1 semble poursuivre cette tendance. Nous devrons nous familiariser ici avant de pouvoir vraiment porter un jugement sur la qualité de construction, mais la conception pliable est une belle touche, et si ses autres produits sont une indication, vous serez entre de bonnes mains quand cette chose commencera expédition dans quelques mois.

