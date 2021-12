Nouveau sur Amazon Prime Video en janvier 2022 : Hotel Transylvania 4

Edgar Cervantes / Autorité Android

Quoi de neuf sur Amazon Prime Video en janvier 2022 ? Le service de streaming proposera la première mondiale du quatrième film de la série d’animation à succès Hotel Transylvania, ainsi que le dernier film du réalisateur George Clooney et une nouvelle série dramatique sur les jeunes autistes.

Lisez la suite pour une liste complète des nouveaux titres lancés tout au long du mois de janvier, ainsi que quelques faits saillants triés sur le volet.

Amazon Prime Vidéo

Amazon Prime Video offre un accès à des milliers de films et d’émissions de télévision à diffuser. Cela comprend de superbes émissions et films originaux comme The Boys et The Tomorrow War. Vous pouvez également vous inscrire à d’autres services premium dans Amazon Prime Video.

Faits saillants des nouveautés sur Amazon Prime Video

Hôtel Transylvanie : Transformia (14 janvier)

Amazon a choisi ce quatrième film de la série de films d’animation à succès Hotel Transylvania de Sony en exclusivité en streaming. Dans cette entrée, le vampire Dracula a des problèmes avec son gendre humain Johnny. Alors Johnny trouve un moyen de se transformer en monstre. Cependant, cela change également Dracula, et beaucoup de ses copains monstres, en humains. Maintenant, ce groupe est en quête pour que tout le monde revienne à sa forme d’origine.

Le Tender Bar (7 janvier)

Réalisé par George Clooney, il s’agit d’une adaptation des mémoires de JR Moehringer. Tye Sheridan incarne JR qui est élevé par sa mère célibataire (Lily Rabe). Il apprend également quelques leçons de vie au bar du coin, et notamment de l’un de ses habitués, son oncle Charlie (Ben Affleck). L’histoire remonte à l’enfance de J.R et à ses années d’université lorsqu’il tombe amoureux et perfectionne son écriture.

Comme nous le voyons (21 janvier)

Cette nouvelle série en huit parties se concentre sur trois colocataires d’une vingtaine d’années sur le spectre de l’autisme à Los Angeles. Ils essaient de trouver ce qu’il y a de mieux dans leur vie tout en prenant du temps pour la famille, le travail, l’amour et même l’un pour l’autre.

Du nouveau sur Amazon Prime Video en janvier 2022

Voici les nouveautés sur Amazon Prime Video ce mois-ci.

1er janvier

127 heures (2010) Ace Ventura : Détective animalier (1994) Ace Ventura : Quand la nature appelle (1995) Alien Vs. Prédateur – Requiem (non coupé) (2008) Alien Vs. Predator — Requiem (2007) Beasts Of The Southern Wild (2012) Big Mommas : Tel père, tel fils (2011) Faire tomber la maison (2003) Crazy Heart (2009) Deja Vu (2006) Deuce Bigalow : Male Gigolo (1999) Enemy At The Gates (2001) Eve’s Bayou (1997) Face à Ali (2009) Fat Albert (2004) Good Hair (2009) Je pense que j’aime ma femme (2007) John Tucker Must Die (2006) Judge Dredd (1995) Kevin Hart Let Me Explain (2013) Kick-Ass (2010) Like Mike (2002) Mad Money (2008) Made Of Honor (2008) Mission : Impossible II (2000) Mission : Impossible III (2006) Mission : Impossible IV Protocole fantôme (2011) ) Mission : Impossible (1996) More Than A Game (2009) Mr. 3000 (2004) Ma semaine avec Marilyn (2011) Mystery Team (2009) Napoleon Dynamite (2004) Once (2007) Poetic Justice (1993) Predator (1987) Push (2009) Red Tails (2012) Runaway Bride (1999) SWAT (2003) Saving Private Ryan (1998) Secrets In The Water (2020) Shallow Hal (2001) Shopgirl (2005) Sinister (2013) Sister Act (1992) Something’s Je dois donner (2003) Stargate (1994) Super Troopers (2002) La Prise de Pelham 1 2 3 (2009) Les Descendants (2011) La Pierre de Famille (2005) Les Grands Débatteurs (2013) La Femme du Prédicateur (1996) Le Prestige (2006) Les Saphirs (2013 ) Traître (2008) Infidèle (2002) Le village (2004) Serveuse (2007) Quand un homme aime une femme (1994) Mots et images (2014) Les disparus (2003)

Séries

Les voitures les plus rapides dans le sud sale : Saison 1 (MotorTrend) Suivez l’argent : Saison 1 (Sujet) Le loup accidentel : Saison 1 (Sujet)

5 janvier

Films

Détention mortelle (2017) L’étudiant (2017)

7 janvier

Films

La barre tendre – Film original d’Amazon (2021)

10 janvier

Films

Colombiana (2011) Colombiana (Non classé) (2011)

12 janvier

Films

Une sorte de retour aux sources (2016) Les Intouchables (2012) Squadgoals (2018) Twinsanity (2018)

13 janvier

Films

14 janvier

Films

Hotel Transylvania: Transformania – Film original d’Amazon (2021)

Séries

Do, Re & Mi — Série originale d’Amazon : Nouveaux épisodes

21 janvier

Séries

Comme nous le voyons – Amazon Original Series: Saison 1

28 janvier

Films

Aiguille dans un horodateur (2021)

C’est tout ce qui est nouveau pour Amazon Prime Video en janvier 2022. Nous serons de retour en février avec une nouvelle mise à jour.

