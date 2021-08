Nouveau sur Bitcoin? Apprenez à échanger des crypto-monnaies avec le cours de trading NewsBTC

Voulez-vous apprendre à trader des crypto-monnaies ? Avec le prix du Bitcoin proche de 50 000 $ et le marché des crypto-monnaies faisant une brève pause, il n’y a pas de meilleur moment pour acquérir de nouvelles compétences ou perfectionner celles qui existent déjà. Cependant, pour ceux qui ont choisi HODL lors de la récente liquidation, bravo, vous avez presque réussi, il existe un bien meilleur moyen.

Le trading peut ne pas convenir à tout le monde, mais si vous êtes nouveau sur Bitcoin et que vous souhaitez simplement plus d’informations, ou si vous envisagez de vous lancer dans le trading de crypto-monnaie pour maximiser le temps de mise sur le marché, alors le cours de formation sur le trading NewsBTC est à lire absolument.

Apprenez à échanger des crypto-monnaies avec le cours de trading NewsBTC

La formation en trading unique et originale de NewsBTC comprend cinq cours individuels complets, commençant par les bases de Bitcoin et Crypto, une introduction au trading de crypto-monnaie, puis trois cours de trading de crypto-monnaie allant de débutant, intermédiaire et avancé.

Les bases comprennent comment acheter du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, comment choisir un échange, configurer un portefeuille et comprend un glossaire crypto-centrique avec la dernière terminologie de la communauté.

L’introduction suivante au trading de crypto-monnaie se concentre sur des éléments tels que le trading de paires, les marchés au comptant par rapport aux marchés dérivés, les types d’ordres courants et bien plus encore.

Le cours pour débutants enseigne les bases de l’analyse technique, des graphiques, des bougies, etc. Il existe également une section dédiée destinée à expliquer les niveaux de support et de résistance, et comment les différents types de support et de résistance varient.

Intermédiaire rassemble des informations des cours précédents pour présenter des modèles de graphiques, une analyse de volume, des indicateurs, des oscillateurs et même des outils Bitcoin fondamentaux tels que Hash Ribbons, le signal d’achat le plus rentable en crypto.

Enfin, des concepts avancés tels que l’analyse fondamentale, l’analyse des sentiments, les stratégies de gestion des risques et la tenue d’un journal et d’un plan d’affaires solides sont des sujets qui sont explorés en profondeur.

Apprenez à analyser les graphiques de crypto-monnaie

Les graphiques de crypto-monnaie n’ont pas besoin d’être déroutants à lire. Le cours de trading NewsBTC utilise des exemples du logiciel d’analyse technique standard de l’industrie TradingView.

Apprenez à échanger des crypto-monnaies de manière pratique avec NewsBTC | Source : BTCUSD sur TradingView.com

L’exemple ci-dessus comprend des informations importantes telles que la paire de trading, BTCUSD, la ligne de prix, le dernier prix négocié et une série de bougies japonaises.

Même si vous n’avez pas l’intention de trader des crypto-monnaies, l’apprentissage d’outils d’analyse technique peut donner aux investisseurs ou même aux téléspectateurs une lecture plus précise du marché.

L’analyse technique n’est pas une garantie, cependant, il s’agit d’un système basé sur les probabilités qui est utilisé pour augmenter les chances de succès sur la base d’un ensemble ferme de conditions et de statistiques résultant de chaque signal.

Pour apprendre à échanger des crypto-monnaies, consultez le cours de trading NewsBTC.

