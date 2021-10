Nouveau sur Coinbase octobre 2021 : 4 choses à savoir sur BADGER et RARI Cryptos

Coinbase mondial (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) continue d’ajouter plus de cryptos à son échange, les derniers ajouts étant BlaireauDAO (CCC :Blaireau-USD) et Rareté (CCC :RARI-USD).

Source : Primakov / Shutterstock.com

Les utilisateurs de Coinbase Pro ont eu la possibilité de commencer à transférer BADGER et RARI sur leurs comptes mercredi. Cela a permis à l’échange de répondre aux conditions de liquidité qui lui ont permis de commencer à proposer la crypto aux commerçants sur sa plate-forme.

Coinbase Global déploie le trading de cryptos en trois phases : post-seulement, limite uniquement et trading complet. Une mise à jour du compte Coinbase Pro de la plateforme révèle que le trading complet a été réalisé jeudi. Il a annoncé plus tard que BADGER était entré en mode limite uniquement.

Jetons un coup d’œil rapide à ces deux cryptos avec des détails pour les commerçants.

Nouveau sur Coinbase octobre 2021 : BlaireauDAO

BADGER est un Ethereum (CCC :ETH-USD) jeton. Le but de BadgerDAO est d’ajouter Bitcoin (CCC :BTC-USD) dans l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi). Cela inclut son ajout à l’ETH et à d’autres blockchains. Cela a BADGER régissant la direction de Badger DAO et de ses produits.

Nouveau sur Coinbase octobre 2021 : Rareté

RARI est également un jeton basé sur ETH. La plate-forme qu’elle alimente se concentre sur un marché appartenant à la communauté qui gère la création, la vente et la collecte de NFT. Les membres de la plate-forme gagnent RARI en l’utilisant. En plus de cela, ils peuvent voter sur la conservation, ainsi que sur les mises à niveau du système.

BADGER était en baisse de 8,1% sur une période de 24 heures et RARI était en baisse de 7,4% au cours de la même période vendredi matin.

Nous avons plus d’informations sur la cryptographie pour les traders ci-dessous !

InvestorPlace offre toutes les dernières couvertures cryptographiques pour les commerçants. Parmi ceux-ci se trouve le dernier sur NuCypher (CCC :NU-USD) crypto, une mise à jour sur ETH, ainsi que des alternatives à Dogecoin (CCC :DOGE-USD). Vous pouvez trouver toutes ces informations sur les liens suivants!

Plus d’actualités cryptographiques pour vendredi

A la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/10/new-on-coinbase-october-2021-4-things-to-know-about-badger-and-rari-cryptos/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC