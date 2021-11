Nouveau sur Disney Plus en décembre 2021 : Le livre de Boba Fett, Bienvenue sur Terre et plus

Cela nous est tombé dessus, mais la fin de 2021 est enfin en vue – et heureusement, Disney + vous soutient avec de nombreux nouveaux contenus pour terminer l’année en beauté. Disney + a annoncé son ensemble complet de films, d’émissions et d’autres contenus originaux pour le mois prochain. Voici ce que vous pouvez vous attendre à regarder sur Disney + en décembre.

C’est un peu cruel de souligner en premier, mais l’une des plus grandes vedettes du mois est sans aucun doute The Book of Boba Fett – qui ne sortira malheureusement pas sur Disney + avant le 29 décembre. La série a été taquinée pour la première fois dans une séquence de fin de générique surprise. après la finale de la saison 2 de The Mandalorian. La ligne de connexion de la nouvelle émission est la suivante: Le livre de Boba Fett « trouve le légendaire chasseur de primes Boba Fett et le mercenaire Fennec Shand naviguant dans le monde souterrain de la galaxie lorsqu’ils retournent sur les sables de Tatooine pour revendiquer leur territoire autrefois dirigé par Jabba le Hutt et son syndicat du crime. » Le service de streaming a publié la première bande-annonce de la série début décembre, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Le 8 décembre, Bienvenue sur Terre – qui n’est pas un spin-off de science-fiction ou de Star Wars – semble également intéressant. La série limitée en six parties est coproduite par le cinéaste Darren Aronofsky et présente l’acteur Will Smith dans une « aventure extraordinaire et unique dans le monde pour explorer les plus grandes merveilles de la Terre et révéler ses secrets les plus cachés ». Si vous êtes un grand fan des documentaires très apaisants narrés par David Attenborough disponibles sur d’autres plateformes, cela devrait être votre confiture.

Notez également que Marvel’s Hawkeye – la prochaine série MCU à sortir dans la série Disney + – se poursuit tout au long du mois de décembre. Le spectacle tombe juste à temps pour Thanksgiving et propose un cadre de vacances.

Jetez un œil à la liste complète de tout ce qui arrivera sur la plate-forme le mois prochain ci-dessous.

Nouveau sur Disney+ en décembre 2021

Mercredi 1er décembre

Disney Insider : Alice à travers les années, direction créative DWTS, Princess ProvisionsHawkeye

vendredi 3 décembre

Noël… Encore ?!Disney Holiday Magic QuestEdward ScissorhandsL’âge de glaceL’âge de glace : la dérive des continentsMickey et Minnie souhaitent un NoëlMillion Dollar ArmM. Les Pingouins de PopperJournal d’un enfant WimpyLe sauvetage

mercredi 8 décembre

The Chicken Squad (S1, 4 épisodes)Gabby Duran & The Unsittables (S2, 11 épisodes)La vie sous zéro : Territoires du Nord (S1)Muppet Babies (S3, 4 épisodes)Spidey And His Amazing Friends (S1, 4 épisodes)Wicked Tuna : Outer Banks (S8, 10 épisodes)Bienvenue sur TerreDisney Insider : Figurines Star Wars, Anniversaire de la Belle et la Bête, Disney On IceHawkeye

vendredi 10 décembre

mercredi 15 décembre

Disney’s Magic Bake-Off (S1, 4 épisodes)Gigantosaurus (S3)Life Below Zero (S17)Science Of Stupid (S8)FoodtasticHawkeye

vendredi 17 décembre

Home Alone 4Home Alone: ​​The Holiday HeistBûche de Noël du château d’Arendelle: édition papier découpé

mercredi 22 décembre

Minnie’s Bow-Toons : Party Palace Pals (S1, 5 épisodes)Hawkeye : Season Finale

vendredi 24 décembre

EncantoKing Tut In ColorTombes perdues des pyramides

mercredi 29 décembre

TOTS (S3)Le livre de Boba Fett

vendredi 31 décembre