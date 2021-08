Nouveau sur Disney Plus en septembre 2021 : Star Wars Visions, et si… ?, et plus

En septembre, Disney + publie de nombreux nouveaux contenus sur son service de streaming. En fait, il y a une grande poussée vers des séries animées uniques qui s’adressent à un public plus mature. Découvrez tout ce qui arrivera au service le mois prochain avec quelques recommandations.

Chaque mercredi de septembre, il y a un nouvel épisode de la série animée MCU What If…? Les épisodes 4 à 8 feront leurs débuts au cours du mois. Malheureusement, nous ne savons rien des épisodes individuels, mais l’épisode 1 mettait en vedette Peggy Carter recevant le sérum de super-soldat – que Steve Rogers était censé obtenir. Carter devient un super-soldat pendant la Seconde Guerre mondiale et se bat aux côtés de Rogers dans une tenue semblable à celle d’Iron Man. L’épisode 2 présente T’Challa en tant que Star-Lord, et quelque part plus tard, nous verrons une version animée des zombies Marvel.

Le 22 septembre, Star Wars: Visions fait ses débuts. La série animée, qui a récemment fait ses débuts dans la bande-annonce, présente des histoires de sept studios d’animation différents. Le casting vocal comprend Joseph Gordon-Levitt (Dark Knight Rises), Alison Brie (GLOW), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Lucy Liu (Kill Bill), David Harbour (Stranger Things), Henry Golding (Snake Eyes ) et Temuera Morrison, qui reprendra son rôle de Boba Fett. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Il y a aussi quelques films qui arrivent en septembre et que vous voudrez peut-être regarder. Le 3 septembre, le dernier film de Fox X-Men Dark Phoenix arrive à Disney +, et vous pouvez regarder Jean Grey libérer le pouvoir du Phoenix sur, eh bien, tout le monde. Le 10 septembre, Pirates des Caraïbes : On Stranger Tides entre en service. Le film de 2011 suit d’autres exploits du capitaine Jack Sparrow alors qu’il fait équipe avec Barbossa pour trouver la fontaine de jouvence.

Ci-dessous, vous trouverez tout ce qui arrivera à Disney+ pour septembre 2021.

Nouveau sur Disney+ pour septembre 2021

Mercredi 1er septembre

Alaska Animal Rescue (S2)Cesar Millan: Better Human Better Dog (S1) Ep. Tall End Of TraumaCesar Millan: Better Human Better Dog (S1) Ep. Pack détournéDisney Junior The Chicken Squad (S1), 4 épisodesDug Days (Shorts) : Saison 1Chip ‘n’ Dale : Park Life : Episode 106 « The Hazelnut King / Egg Baby / Mega Muscle Chip » Marvel Studios Legends : Nouveaux épisodesMonsters at Work : Épisode 110 « C’est le rire qu’ils recherchent » Turner & Hooch : Épisode 107 « Pour servir et Pawtect » Et si… ? : Épisode 104

Jeudi 2 septembre

Dans les coulisses de l’élevage d’animaux

vendredi 3 septembre

Dark PhoenixSmoky Mountain Park RangersTomorrowlandHappier than Ever : A Love Letter to Los Angeles

Mercredi 8 septembre

Disney Junior Mira, Détective Royal (S2), 15 épisodesDisney’s Pepper Ann (S1 – S3)L’Incroyable Dr. Pol (S19), 5 épisodesLe Magicien des Pattes (S1)Doogie Kamealoha, MD : Episode 101 “Aloha – The Hello One” Chip ‘n’ Dale : Park Life : Épisode 107 « Caneton en difficulté / Amis de la famille / Top Dog » Turner & Hooch : Épisode 108 « Arf Appreciation » Et si… ? : Épisode 105

vendredi 10 septembre

Disney Far Away From Raven’s HomePirates des Caraïbes: Sur Stranger TidesTwenty Something (court)

Mercredi 15 septembre

Disney Junior Ready For Preschool (S2)Life Below Zero : Next Generation (S16)Miraculous Tales of Ladybug & Cat Noir (S4), 13 épisodesUnknown Waters avec Jeremy Wade (S1), 3 épisodesChip ‘n’ Dale : Park Life : Episode 108 “Le fantôme / Le crime imparfait / Soupe aux noix” Doogie Kamealoha, MD : Épisode 102 « L’amour est un mystère » Turner & Hooch : Épisode 109 « Witness Pup-tection » Et si… ? : Épisode 106

vendredi 17 septembre

Confessions of a shopaholicDisney Descendants: The Royal WeddingDisney’s Broadway Hits at London’s Royal Albert HallTombes inondées du NilJade Eyed LeopardNona (Short)

Mercredi 22 septembre

Dog : Impossible (S2)Spidey And His Amazing Friends (S1), 7 épisodesStar Wars : Visions (Shorts) : Saison 1 PremiereStar Wars : Visions (Filmmaker Focus) : Bonus FeaturettesChip ‘n’ Dale : Park Life : Episode 109 « L’Insolite Nutspects / An Evening With Clarice / Craft Craze “Doogie Kamealoha, MD: Episode 103 “Permis de ne pas conduire” Turner & Hooch: Episode 110 “Lost And Hound” Et si…?: Episode 107

vendredi 24 septembre

Spooky BuddiesLa faute à nos étoilesUne histoire d’étincelles

Mercredi 29 septembre

Disney’s Magic Bake-Off (S1), 7 épisodesDisney Junior Muppet Babies (S3), 8 épisodesDisney Junior Ready For Preschool (S1)Disney Junior Vampirina (S3)Grande Barrière de Corail (S1)The Hatcher Family Dairy (S1)Rolie Polie Olie ( S1 – S5)Chip ‘n’ Dale : Park Life : Épisode 110 « Trop tard pour hiberner / Désolé Nut Désolé / Ne jamais faire confiance à une saucisse » Doogie Kamealoha, MD : Épisode 104 « Lahela & Stitch » Turner & Hooch : Épisode 111 « Hooch Machina “Et si…?: Épisode 108