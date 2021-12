Nouveau sur Disney Plus janvier 2022: Le livre de Boba Fett, Eternals et plus

Ça y est, 2021 est presque derrière nous, et 2022 est à peu près là. Alors que nous attendons tous les semaines glorieuses avant les vacances, Disney + fait déjà sa part pour que janvier mérite d’être attendu. Disney + a annoncé son ensemble complet de films, d’émissions et d’autres contenus originaux pour le mois prochain – voici ce que vous pouvez vous attendre à regarder sur le service de streaming en janvier.

On peut dire que le plus gros contenu faisant ses débuts sur le service de streaming tout le mois sont les épisodes continus de The Book of Boba Fett, commençant le 1er janvier avec le chapitre 2 de la série très attendue. Le synopsis de la série est le suivant : « Le légendaire le chasseur de primes Boba Fett et le mercenaire Fennec Shand navigat[e] le monde souterrain de la galaxie lorsqu’ils retournent sur les sables de Tatooine pour revendiquer leurs droits sur le territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt et son syndicat du crime. encore plus excité en consultant la bande-annonce ci-dessous, ainsi que ce récent lot d’affiches de personnages.

Pour quelque chose de complètement différent, la première du deuxième lot d’épisodes de la saison 2 de Le monde selon Jeff Goldblum devrait faire l’affaire. Les épisodes 6 à 10 à succès de Disney + auront l’acteur fantasque, fantasque et musical préféré de tous avec un sens insatiable de la curiosité faisant de son mieux pour comprendre les mondes des énigmes, des anniversaires, des arrière-cours, des petites choses et des motos. Les épisodes arriveront sur Disney+ le 19 janvier.

Comme annoncé récemment, le 12 janvier, Eternals viendra au service de streaming, rejoignant 13 autres films Marvel Cinematic Universe désormais diffusés en IMAX Enhanced sur Disney +.

Jetez un œil à la liste complète de tout ce qui arrivera sur la plate-forme le mois prochain ci-dessous.

Nouveau sur Disney+ en janvier 2022

1er janvier

5 janvier

Miraculous Tales Of Ladybug & Cat NoirLe livre de Boba Fett

7 janvier

Diary Of A Wimpy Kid: Dog DaysLike MikeLike Mike 2The Sandlot

12 janvier

14 janvier

Betty White se déchaîne ! Attrapez cet enfant

19 janvier

Vets On The Beach (S1)Vets On The Beach (S2)Le monde selon Jeff Goldblum Lot 2 – Saison 2Assemblé : La fabrication de HawkeyeLe livre de Boba Fett

26 janvier

Anneaux aléatoires (S1)Anneaux aléatoires (S2)Le livre de Boba Fett

28 janvier

Les aventures glaciaires de Buck Wild