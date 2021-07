Nouveau sur Netflix en août 2021 : tout va et vient

Après un lent début de 2021, Netflix a un peu accéléré le rythme en juillet. Quant à août 2021, Netflix semble ajouter un mélange sain d’émissions sous licence populaires et de nouveaux originaux passionnants. 30 Rock et Friday Night Lights donnent le coup d’envoi des festivités le 1er août, ramenant deux des plus grands spectacles du milieu des années 2000 au service de streaming.

Deux originaux Netflix qui se démarquent pour août 2021 sont The Kissing Booth 3 et The Witcher: Nightmare of the Wolf. Le premier met fin à ce qui a été une série de films incroyablement réussie pour Netflix, tandis que le second est une préquelle animée à l’une des meilleures émissions de Netflix.

Diffusion le 1er août

30 Rock: Saisons 1-7

Beethoven

2e de Beethoven

Beowulf

Attrape-moi si tu peux

Le jeu de Darwin

La mer d’un bleu profond

Le bord de dix-sept

Jour de congé de Ferris Bueller

Cinq pieds l’un de l’autre

Lumières du vendredi soir : saisons 1 à 5

Bonne chance Chuck

The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia

Hunter X Hunter (2011): Saisons 5-6

Début

L’avocat de Lincoln

Les perdants

Le machiniste

Magnolia

Major Payne

Ma fille

ma fille 2

Le net

Les rois originaux de la comédie

Ananas Express

Poms

Biscuit de mer

Cowboys de l’espace

Team America : Police du monde

Diffusion le 3 août

Diffusion le 4 août

Diffusion le 6 août

Diffusion le 8 août

Diffusion le 9 août

Diffusion le 10 août

Diffusion le 11 août

Diffusion le 12 août

Diffusion le 13 août

Diffusion le 15 août

Mother Goose Club : Saisons 3-4

Rascal ne rêve pas de Bunny Girl Senpai: Saison 1

Winx Club : Saison 6

Diffusion le 16 août

Diffusion le 17 août

Diffusion le 18 août

Diffusion le 19 août

Diffusion le 20 août

Diffusion le 23 août

Diffusion le 24 août

Diffusion le 25 août

Diffusion le 26 août

Diffusion le 27 août

Diffusion le 28 août

Diffusion le 31 août

Bientôt disponible

Continuez à lire pour la liste complète des films, émissions et offres spéciales qui seront retirés du service de streaming le mois prochain. Voici une vidéo présentant certains des faits saillants à venir sur Netflix en août 2021 :

Départ le 1er août

Départ le 4 août

Départ le 7 août

Départ le 9 août

El Cartel : Saison 1

El Cartel 2 : Saison

Somnambule

Départ le 12 août

Sécurité non assurée

Scary Movie 5

Départ le 14 août

Mother Goose Club : Saisons 1-2

Départ le 15 août

Jéricho : Saisons 1-2

J’aurais aimé être là

Départ le 20 août

Tuer l’Irlandais

Norme du Nord : les clés du royaume

Le fondateur

Départ le 22 août

Départ le 26 août

Départ le 27 août

Départ le 29 août

Départ le 30 août

Casino Royale

Le spectacle Eichmann

Sortie complète

Quantum de Consolation

Plus étrange que la fiction

C’est tout ce qui va et vient sur Netflix en août 2021. Comme toujours, nous serons de retour tous les dimanches avec des listes hebdomadaires de toutes les arrivées et départs.

